REVELAÇÃO de ministro sobre Bolsa Família SURPREENDE brasileiros

Indubitavelmente, o Bolsa Família representa uma das maiores ações sociais implementadas no território nacional. Através desse programa, dezenas de milhões de cidadãos brasileiros garantem auxílio financeiro mensalmente. Conforme as projeções do governo federal do Brasil, cerca de 21 milhões de famílias estarão envolvidas no Bolsa Família neste ano.

Todavia, recentemente, o atual ministro encarregado do Desenvolvimento Social compartilhou um dado surpreendente sobre o programa Bolsa Família. Portanto, se você é um beneficiário desse programa, leia o conteúdo subsequente para descobrir qual é essa estatística. Adicionalmente, informe-se acerca de mais dados relevantes sobre esse benefício.

O que o ministro disse a respeito do Bolsa Família

De início, é imprescindível observarmos certos pormenores relativos ao Bolsa Família em 2023. Em primeiro lugar, é necessário mencionar o aspecto governamental que envolve o programa de auxílio financeiro neste período. Como é do conhecimento geral, ocorreu a instauração de um novo governo este ano, e com isso, novas metas e medidas foram estabelecidas para o referido programa.

Essas alterações, por sua vez, serão lideradas pelo atual ministro responsável pelo Desenvolvimento Social. Para ocupar o cargo de Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Wellington Dias. A título de exemplo, foi o próprio Dias quem comunicou a implementação do Bolsa Família em fevereiro deste ano.

Contudo, a mais recente declaração do ministro está longe de gerar as apreensões ocasionadas pelo processo de revisão minuciosa ocorrido nos meses anteriores, que causou preocupações aos beneficiários do programa. Ao contrário, a notícia divulgada pelo ministro tende a trazer alegria para muitos!

Na última quarta-feira (21), durante uma coletiva de imprensa, o ministro Wellington Dias abordou os novos montantes do Bolsa Família. Agora, o programa passará a efetuar pagamentos com base no número de indivíduos presentes em uma família. Conforme o ministro, esse novo método de pagamento tem o potencial de retirar cerca de 18,5 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. Sem dúvida, uma conquista significativa para o país.

Calendário de pagamento do mês

Entretanto, a fim de viabilizar a assistência a esse impressionante contingente de indivíduos, é necessário que eles estejam devidamente informados sobre as formalidades e prazos do programa. Portanto, é primordial recordar que o não cumprimento das diretrizes do Bolsa Família pode acarretar suspensão dos pagamentos.



Dessa forma, assegure-se de que seus registros estejam atualizados no Cadastro Único. De forma semelhante, é indispensável não ultrapassar o limite de renda estipulado em R$218,00 por pessoa. Adicionalmente, caso você tenha filhos menores de idade, verifique se eles apresentam frequência escolar de, no mínimo, 80% e se estão com a vacinação em dia.

Se tudo estiver em conformidade, você estará plenamente habilitado a continuar recebendo os pagamentos do Bolsa Família. Nesse sentido, confira a seguir as datas dos pagamentos previstos para este mês.

1 – 19/06;

2 – 20/06;

3 – 21/06;

4 – 22/06;

5 – 23/06;

6 – 26/06;

7 – 27/06;

8 – 28/06;

9 – 29/06;

0 – 30/06.

Entenda os motivos pelos quais algumas pessoas ainda não receberam os adicionais do Bolsa Família

No presente mês de junho, os pagamentos do Bolsa Família tiveram início na segunda-feira passada (19). Para aqueles que não estão acompanhando o calendário, o governo federal brasileiro continuará efetuando os depósitos até o último dia deste mês, ou seja, até o dia 30. Os beneficiários que têm o NIS com dígito final 1 e 2 já receberam as parcelas do programa.

Entretanto, nos primeiros pagamentos, alguns beneficiários já notaram disparidades nos valores. Isso se deve à falta dos acréscimos monetários adicionais que o governo havia prometido aos beneficiários. Mas, o que terá acontecido? E será possível reverter essa situação?

Bem, diversas razões podem ocasionar a ausência do bônus. A primeira delas é a falta de atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Outros motivos podem incluir o fato de um dependente ter atingido a maioridade antes do depósito, a ausência da presença das crianças nas aulas ou a falta de atualização dos exames para as gestantes.

Portanto, algumas medidas podem ser tomadas. No caso dos adolescentes que completaram 18 anos antes da data do pagamento, não há o que ser feito. No entanto, nas demais situações, basta que o beneficiário retome o cumprimento das regras e compareça ao CRAS para atualizar suas circunstâncias.