REVELADO! Motivo de suspensão da restituição do Imposto de Renda deixa brasileiros frustrados

Dentro de mais alguns dias, a Receita Federal vai liberar mais um lote da restituição do Imposto de Renda para alguns contribuintes. Desde a última sexta-feira (23), qualquer cidadão pode realizar a consulta para saber se vai receber o dinheiro nesta segunda rodada. A expectativa é de que mais de 5 milhões de brasileiros recebam o saldo em suas contas.

Contudo, várias pessoas que consultaram as informações descobriram que não deverão receber nada nesta segunda rodada da restituição do Imposto de Renda. Para estes cidadãos, trata-se de uma frustração dupla, já que eles também não receberam nada no primeiro lote. Mas o que de fato explica esta situação? Por que há uma demora para estes pagamentos?

Por que não fui selecionado?

Em primeiro lugar, é preciso ter calma. Existem dois motivos que podem explicar o não recebimento da restituição do Imposto de Renda. O mais comum deles é o fato de ainda não ter chegado a sua hora. No decorrer deste ano de 2023, a Receita Federal está liberando cinco lotes de repasses. Veja abaixo:

1º lote: 31 de maio de 2023 (já pago);

31 de maio de 2023 (já pago); 2º lote: 30 de junho de 2023;

30 de junho de 2023; 3º lote: 31 de julho de 2023;

31 de julho de 2023; 4º lote: 31 de agosto de 2023;

31 de agosto de 2023; 5º lote: 29 de setembro de 2023.

Note que se o cidadão não recebeu a restituição no primeiro e nem no segundo lote, ele ainda vai ter outras três chances de recebimento. Assim, ele poderá receber o dinheiro normalmente em sua conta. Não se trata, portanto, de uma punição. O contribuinte apenas vai receber o seu saldo em outra data.

Contudo, há ainda uma segunda possibilidade para o não recebimento da restituição do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal, quando o contribuinte envia a declaração com algum erro, e este erro é descoberto, ele não vai receber a restituição, mesmo que tenha direito ao saldo.

A boa notícia aqui é que o cidadão que enviou a declaração com algum erro, vai ter a chance de consertar o que está errado. Para tanto, basta enviar a declaração retificadora com as mudanças. Depois da correção, a Receita vai fazer uma segunda análise. Se constatar que o problema foi corrigido, a restituição será liberada nos próximos lotes.

Como saber se a declaração está errada

O cidadão pode saber se enviou a declaração do Imposto de Renda com algum erro sem precisar sair de casa. Basta acessar o portal da Receita Federal e seguir os passos abaixo:



Você também pode gostar:

Passo 1: Acesse a página da Receita na internet;

Clique na opção “Meu Imposto de Renda”;

Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

Pronto. Por este caminho será possível saber se o cidadão vai receber a restituição neste segundo lote, ou se há alguma pendência na sua declaração.

Quem poderá receber a restituição

No dia 30 de junho, a Receita Federal deverá focar os seus pagamentos apenas nas pessoas que possuem prioridade no recebimento. São cidadãos que têm este direito por força de lei, ou porque tomaram medidas para entrar no grupo prioritário. Quem optou por receber a restituição via Pix, por exemplo, deverá ter prioridade.

Veja abaixo os grupos que receberão o saldo na sexta-feira (30).

130.088 contribuintes idosos acima de 80 anos;

978.397 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos;

70.589 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

468.889 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

3.490.513 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

O depósito do dinheiro será feito de maneira automática na mesma conta que o cidadão informou no momento da declaração do Imposto de Renda. Quem optou por receber o saldo via Pix, terá o dinheiro transferido na exata chave que foi informada no processo.

Em caso de dúvidas específicas, uma dica é entrar em contato com um contador de sua confiança.