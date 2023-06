Revisão do WorkinTool Image Converter: Guia de Novos Recursos

A necessidade de edição e modificação de imagens está aumentando com o avanço da ciência e da tecnologia, especialmente na era pós-epidêmica. E, claro, os softwares de edição e edição de imagens tornaram-se cada vez mais diversificados. E os usuários não estão mais limitados ao Adobe Photoshop. Existem vários produtos adequados de acordo com diferentes necessidades específicas. Como continuação dessa faixa, o WorkinTool Image Converter também recebeu muita atenção no ano desde seu lançamento. Agora lançou uma nova versão da V4.9.3.0.

O WorkinTool Image Converter é um software de conversão de imagem completo que facilita a conversão, edição e otimização de imagens. Ele suporta mais de cem formatos de imagem populares, incluindo JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, etc. aplique efeitos como nitidez, desfoque, adição de ruído ou ajuste de brilho/contraste. Agora, com o lançamento da nova versão, há mais dois recursos adicionados para os usuários experimentarem. Hoje estaremos testando o que há de novo nesta versão do WorkinTool Image Converter.

Versão V4.9.3.0:

· Adicionar novas opções: comutação multilíngue

· Adicionar novos recursos: Converter DPI

· Adicionar novos recursos: AI Image Generator

Melhoria

· Otimize a interface de compra de membros

· Otimize o design da interface.

· Otimize o recurso de marca d’água.

· Corrigir alguns bugs.

Quais são os novos recursos da V4.9.3.0

Comutação multilíngue

Para atender às necessidades de mais usuários em diferentes regiões e para atender a um mercado maior, o WorkinTool agora adiciona mais linguagens mutáveis ​​ao seu software. Quando o usuário baixa o software, ele não precisa mais alterar o idioma do software manualmente. Ele pode se ajustar ao idioma correspondente de acordo com o idioma padrão do sistema do computador. Isso realmente ajuda os usuários a usar este software. Obviamente, se o idioma padrão não for o que você deseja usar, clique no botão de três linhas no canto superior direito da tela inicial para encontrar o idioma que deseja substituir. O idioma de substituição com um clique pode ser feito sem esperar.

Após esta versão, também fizemos um teste nas várias funcionalidades e, felizmente, não encontramos nenhum erro nesta ferramenta WorkinTool. No entanto, esta atualização ainda é baseada no Windows. Isso significa que talvez tenhamos que esperar um pouco mais para que o software esteja pronto no sistema Mac. Enquanto isso, não podemos adicionar funções mais populares e práticas. Continuamos confiantes neste software e faremos outra revisão conforme ele for atualizado para a versão do Mac.

Novo recurso: converter DPI

DPI significa pontos por polegada, o que indica a densidade de pixels dentro de uma polegada. Um DPI mais alto significa maior resolução e imagens mais nítidas. Um DPI mais baixo produzirá pixels maiores, tornando a imagem grosseira e menos nítida. Então, quando as seguintes situações acontecem, muitas vezes as pessoas precisam alterar o DPI de uma imagem:

1. Imprimindo imagens em papel de alta qualidade. As impressoras geralmente precisam de um DPI mais alto, como 300 ou mais, para imprimir imagens nítidas em papel de alta qualidade. Se o DPI de uma imagem estiver muito baixo, a imagem impressa ficará borrada.

2.Exibição de imagens em telas de alta resolução. Imagens de alto DPI parecem mais nítidas em telas de alta resolução. Imagens com baixo DPI ficarão borradas em telas de alta resolução.

3.Maintaining claridade ao ampliar imagens. Se você quiser ampliar uma imagem para um tamanho maior, um DPI original mais alto produzirá uma imagem ampliada e mais nítida. A perda de qualidade será mais significativa se for ampliada a partir de uma imagem com DPI mais baixo.

4.Para impressão profissional. A impressão de revistas, livros e pôsteres normalmente requer resolução de imagem de 300 DPI ou superior para produzir materiais de impressão de alta qualidade.

Em resumo, quando as imagens precisam de impressão de alta qualidade, exibição clara em telas de alta resolução, ampliação frequente ou impressão comercial, as pessoas ajustam o DPI da imagem para atender a esses requisitos. Um DPI mais alto pode produzir saídas de imagem mais nítidas e de qualidade superior.

Como alteramos o DPI de uma imagem usando o WorkinTool Image Converter?

Bem, é super simples. Você precisa clicar no botão Converter DPI na barra esquerda e inserir suas imagens. (Esta ferramenta permite converter quatro imagens de uma vez.) Em seguida, escolha o DPI que deseja alterar na caixa de seleção à direita.