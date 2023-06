Rich Paul sobre LeBron James considerando aposentadoria: ‘Tenho uma expectativa’

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James está pensando em se aposentar pela primeira vez em seus 20 anos NBA carreira. rico pauloamigo e agente de longa data do rei, fez um comentário sobre a situação.

Paul, 41, estava em Cleveland na sexta-feira para lançar Atletismo Klutchsua nova linha de roupas, e respondeu algumas perguntas dos repórteres.

Quando questionado sobre a possibilidade de James não retornar para a próxima temporada, Paul decidiu não mencionar nada além do que os fãs já sabem.

“Tenho uma expectativa assim como você”, disse Paul. “Veremos.”

Depois de várias outras perguntas relacionadas ao LBJ, Paul voltou a conversa para sua linha de roupas, uma parceria com Novo balanço.

Comentários sobre a aposentadoria de LeBron James

James, 38, jogou o Eliminatórias da NBA de 2023 com um tendão do pé rompido e levou o Lakers até as finais da Conferência Oeste, perdendo por 0-4 para o Denver Nuggets.

Após a raspagem, James deu uma resposta de dois minutos sobre como avaliaria sua temporada, terminando com a chocante sugestão de aposentadoria.

“Vamos ver, vamos ver o que acontece daqui para frente”, disse James. “Não sei. Não sei. Tenho muito em que pensar, para ser sincero.

“Tenho muito em que pensar, para ser honesto. Só para mim, pessoalmente, daqui para frente com o jogo de basquete, tenho muito em que pensar.”