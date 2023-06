Rick Ross não é um ‘seaólogo’, mas explica como teria salvado o submarino do Titanic

Rick Ross estava seguindo o Ocean Gate história submersível, assim como todo mundo, e ofereceu uma visão quente de como ele teria salvado o Titânico sub.

Ross, 47, admitiu que não é “marólogo” ao falar com seu público de mídia social, mas não pôde deixar de se perguntar por que o Titã não estava amarrado a uma plataforma na superfície.

Rick Ross se perguntando por que o submarino desaparecido não estava amarrado a algo na superfície do oceano

Os fãs foram rápidos em explicar a Ross que os destroços do Titanic estão 12.500 pés abaixo do nível do mar, então seria preciso muita força.

Há também a questão da pressão para baixo do oceano, que facilmente quebraria uma corda.

Um problema final com a teoria de Ross é que o submersível supostamente implodiu perto dos destroços do Titanic.

CEO da OceanGate é o culpado

A empresa estava cortando custos para reduzir custos e pagou o preço final por ignorar as medidas de segurança.

CEO da OceanGate Stockton Rushque morreu no submarino desaparecido, estava oferecendo viagens de $ 250.000 para o fundo do mar.

Para efeito de comparação, o diretor James cameron pagou US$ 10 milhões pela Deepsea Challengeruma excursão sofisticada aos destroços do Titanic.

A ideia do cabo de Ross teria sido uma ideia inteligente como último recurso, mas o submarino OceanGate estava condenado desde o início.