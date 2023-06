Rickson Gracie revela diagnóstico de Parkinson e vê isso como ‘presente de Deus’

Rickson Gracie revelou em entrevista a Kyra Gracie que foi diagnosticado com mal de Parkinson “há dois anos”.

Gracie, 64 anos, que esteve invicto como lutador de vale tudo entre 1980 e 2000, disse que a doença, um distúrbio degenerativo crônico, afetou seu sistema motor, causando tremores nas mãos e diminuindo sua capacidade de se mover. No entanto, o filho de Helio Gracie disse que o diagnóstico “não foi traumático”.

“Estou pronto para qualquer coisa na minha vida”, disse ele. “Eu aceito não só meus erros, mas também minhas vitórias. Aceito a vida e o que fiz, por isso estou feliz hoje. Mas essa condição neurológica abriu meus olhos para a minha idade e para a realidade. Não mudou muito desde então, mas tenho alguns tremores nas mãos, uma certa deficiência de movimento, coisas que não tinha antes.”

Gracie disse que os sintomas “não me incomodam muito, porque minha motivação para levantar de manhã e trabalhar ainda está aqui”.

“Não vejo isso como uma surpresa”, acrescentou, “mas como mais um presente de Deus para ver o que vou fazer a respeito. Se eu te der muito dinheiro e você fizer coisas ruins, o dinheiro não serviu para nada. Mas se eu lhe dou muito dinheiro e você faz coisas boas, então fico orgulhoso de ter lhe dado tanto dinheiro.

“Deus me deu uma situação que posso transformar para o bem. E a reação mais importante que tenho hoje na minha vida é poder realmente expressar muita gratidão pelo jiu-jitsu, continuar trabalhando pelo jiu-jitsu e empoderando as pessoas, transformando-o de uma forma que torne [jiu-jitsu] mais acessível para aqueles que mais precisam. Então me vejo nadando livremente em um oceano azul perfeito, esperando o dia seguinte sem muita preocupação.”

Gracie venceu todas as suas nove lutas oficiais de vale tudo no Brasil e no Japão, principalmente uma chave de braço de Nobuhiko Takada para lançar o PRIDE no final dos anos 1990. Mas ele já divulgou até 450 vitórias não oficiais em todo o mundo.