Rinnai Brasil CONTRATA pessoas em TRÊS ESTADOS

A Rinnai Brasil, empresa de equipamentos a gás com quase 50 anos de história, está contratando novos colaboradores para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que possui uma moderna planta industrial e está preparada para produzir uma diversificada linha de produtos e componentes, conheça a lista de vagas:

Analista Jurídico SR – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Assistente de Controle de Qualidade – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Assistente de Vendas – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Banco de talentos – Mogi das Cruzes – SP – Banco de talentos;

Promotor (a) de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Florianópolis – SC – Efetivo;

Promotor (a) de vendas – Joinville – SC – Efetivo.

Mais sobre a Rinnai Brasil

Contando mais a respeito da Rinnai Brasil, podemos frisar que a companhia conta com engenharia de precisão e testes diversificados, de modo a assegurar que cada produto saia da linha de montagem pronto para uso e dentro das especificações, já que todos os itens nacionalizados recebem aprovação da matriz do Japão.

No mundo, a Rinnai se faz presente através de suas afiliadas e subsidiárias na Austrália, Brasil, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Inglaterra, Estados Unidos e mais! Isto é, trata-se de uma empresa consolidada no mercado.

Por fim, a Rinnai Brasil investe firmemente no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, buscando sempre melhorar os níveis de segurança, conforto, praticidade e modernidade de seus produtos. Fatores como baixo consumo de combustível e cuidado com o meio ambiente, agora tão relevantes, sempre foram considerados como de extrema importância.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.