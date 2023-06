Rio Branco e RBPrev supera expectativa de inscritos em concurso; provas em julho

Ao todo, a Prefeitura de Rio Branco, no estado do Acre, e o Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPREV, receberam, ao todo, 10.472 inscrições para o concurso que visa a contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

As inscrições foram encerradas nesta segunda-feira, dia 19.

O número anunciado pela administração municipal superou as expectativas do governo. De acordo com o Secretário de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, a previsão era de apenas 6 mil inscritos, aproximadamente.

“Esses cargos que o prefeito autorizou terão posse imediata para cinco cargos, para suprir a aposentadoria de servidores que passaram em outro concurso. O prefeito também entendeu e autorizou que o nosso sistema previdenciário fosse gerido, por servidores efetivos, que atualmente são geridos por cargos comissionados e ele entendeu que era importante a realização do concurso público. Isso vai trazer uma tranquilidade da gestão no sistema previdenciário no município”, informou o secretário.

Do total de inscritos também chama atenção o número de candidatos de fora do estado. Foram recebidas 630 inscrições de outras regiões do país, além de 9.800 candidaturas de residentes do próprio Estado. As provas serão aplicadas agora no mês de julho, divididas entre as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova discursiva apenas para alguns cargos de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva da Prefeitura de Rio Branco está prevista para o dia 9 de julho de 2023 e a da RBPREV para o dia 16 de julho de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de 100 questões de múltipla escolha sobre os temas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Branco, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Rio Branco e RBPrev oferecem vagas imediatas e cadastro reserva



O certame da Prefeitura de Rio Branco oferece vagas para diversos cargos dentro da administração pública direta e indireta.

São 45 vagas para contratação imediata.

Desse total, 19 são para cargos dentro da Prefeitura de Rio Branco e 26 são destinadas para carreiras da RBPREV.

Confira a disponibilidade de vagas e cargos por edital a seguir:

Edital n º 001/2023 Prefeitura de Rio Branco

Auditor Municipal de Controle Interno – 4 vagas;

Contador – 8 vagas;

Procurador Municipal – 5 vagas;

Técnico em Informática – 2 vagas.

Edital nº 001/2023 RBPREV

Analista Previdenciário em qualquer área de formação – 11 vagas;

Analista Previdenciário como Assistente Social – 2 vagas;

Contador – 2 vagas;

Tecnologia da Informação – 2 vagas;

Procurador Jurídico Previdenciário – 2 vagas;

Técnico Previdenciário – 7 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Rio Branco e RBPREV variam entre R$ 1.700,00 a R$ 18.840,00 dependendo do cargo, para jornadas entre 30 a 44 horas semanais.

A banca responsável pela organização dos concursos é o Portal IBADE.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado das prerrogativas dos Decretos números 70.391, de 12 de abril de 1972, e 70.436, de 18 de abril de 1972 e Artigo 12, § 1º da Constituição Federal do Brasil;

Encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as militares;

Ter a idade mínima de 18 anos;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que será comprovada por meio de Atestado de Saúde Ocupacional;

Não ter sofrido pena de demissão ou de destituição de cargo público, nos últimos cinco anos;

Não exercer outro emprego, cargo, ou função pública e não possuir aposentadoria, no serviço público, em qualquer das esferas de governo, ressalvadas as exceções constitucionais, apresentando declaração própria sobre essa condição;

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.