‘RIP’ Jeremy Renner leva os fãs ao delírio, mas é apenas mais um boato sobre a morte de celebridades

A boato recente alegando a morte do ator da Marvel Jeremy Renner teve fãs em estado de angústia. Embora as celebridades frequentemente encontrem boatos de morte, este em particular aumentou significativamente as preocupações entre seus leais apoiadores. Considerando o acidente de Renner envolvendo um removedor de neve no início deste ano, surge a pergunta: ele está bem agora?

Uma história viral propagou a falsa noção de que Jeremy Renner havia falecido, provocando instantaneamente uma onda de preocupação entre seus fãs. O Twitter testemunhou a hashtag de tendências ‘#RIPJeremyRenner‘ logo depois que uma notícia alegou sua morte em um acidente de escada rolante.

Em 1º de janeiro, Renner sofreu um acidente com um removedor de neve, mas rapidamente embarcou em sua jornada para a recuperação. Pelo que sabemos, o ator está bem de saúde e não enfrentou nenhum problema de saúde alarmante desde então. Apenas duas horas atrás, ele publicou sua história para compartilhar uma foto de um urso segurando a bandeira americana na boca, com a legenda: “estilo Prep Tahoe de 4 de julho”.

Além disso, ele postou um vídeo mostrando seu progresso em aprender a andar novamente após o acidente. Em 6 de maio, Renner carregou o vídeo, revelando seu uso inicial de um andador para apoio. À medida que o vídeo avança, sua confiança aumenta e ele gradualmente caminha sem ajuda. Em uma legenda, ele compartilha sua jornada inspiradora com os fãs, afirmando: “Meu PT fez isso para referência e para lembrar, você não pode andar a menos que dê um passo de cada vez!”

Fãs respondem ao boato da morte

Um usuário do Twitter, aparentemente enganado pela notícia, prestou homenagem ao ator, escrevendo: “Jeremy Renner foi uma inspiração para mim para continuar atuando e tratando os entes queridos (especialmente o cônjuge) com a gentileza e o respeito de que precisam… homem gentil desceu deste mundo ontem… #RIPjeremyrenner.”

No entanto, outro usuário prontamente desmentiu o boato, respondendo: “Ele está vivo e passa bem”. Enquanto isso, outra pessoa expressou seu aborrecimento com a disseminação de notícias falsas, comentando: “Vou enviar uma carta embebida em suco de limão nos sucos, você corta com papel e arde”.

Fique tranquilo, Jeremy Renner está se recuperando ativamente do acidente e atualmente está bem. Vamos celebrar sua resiliência e esperar vê-lo continuar a inspirar por meio de seu trabalho.