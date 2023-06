Rob Gronkowski critica o fenômeno “Baby Gronk” e pede o fim da busca do pai pela fama

Fvermes Tudo profissional ponta apertadaRob Gronkowski expressou sua opinião sobre a figura controversa conhecida como “Bebê Gronk” e a busca incansável de seu pai pela fama. Gronkowskifalando em Universidade Tight End, expressou seu desconforto com a situação, afirmando que as travessuras em torno Bebê Gronk se foi “muito longe.“

Gronkowski revelou que sua própria experiência com o pai de Baby Gronk, jake san miguel, tornou-se cada vez mais incômodo. recontando um conversação com seu irmão, Gronkowski compartilhou, “Sim, chega a um ponto em que é estranho. É muito longe. Quatro semanas atrás, meu irmão me disse: ‘Ei, você viu Baby Gronk?’ “Eu o vi?” Eu vou. ‘O pai dele já me bateu 500 vezes.’ Ele diz, ‘Não faça nada.’ O pai é tão irritante. E isso foi há cinco, seis semanas. E então, de repente, duas semanas depois, está saindo em todos os lugares. Meu irmão morreu de rir.“

A sensação da mídia social de 10 anos, conhecida como Bebê Gronk mas legalmente nomeado Madden San Miguelacumulou mais 320 mil seguidores, com afirmações de que ele poderia se tornar a próxima grande perspectiva do futebol. No entanto, é seu pai, Jake San Miguell, que gerencia as contas de mídia social e a personalidade de seu filho, e sempre o colocou no centro das atenções.

Bebê Gronk foi visto convivendo com figuras famosas como Shaquille O’Neal, Mark Wahlburge LSU ginasta Olivia Dunne. No entanto, Gronkowski acredita que o pai implacável busca da fama precisa acabar. “Nós vamos parar e desistir do pai do bebê Gronk,” acrescentou o ex-tight end do All-Pro.

Chris Long se junta a Gronkowski para criticar o fenômeno “Baby Gronk”

Gronkowski não é o único ex- NFL jogador para expressar preocupações sobre Baby Gronk e as ações de seu pai. Chris Long, duas vezes campeão do Super Bowl e filho de Membro do Hall da Fama do Futebol Profissional, Howard Longcompartilhou sua perspectiva sobre os possíveis efeitos a longo prazo da exploração de uma criança de 10 anos para a fama na Internet.

“Não tenho nenhum problema em lucrar com a internet; é isso que todos estamos fazendo”, expressou Long em seu podcast, Luz verde. “Mas a diferença é que não estamos usando uma criança de 10 anos para fazer isso. Você tem que se preocupar com o preço que isso vai cobrar do bebê Gronk quando ele for mais velho.”

Enquanto Bebê Gronk pode faltar suporte dentro do NFLparece que seu pai, Jake São Miguel, continuará a permanecer ao seu lado, inabalável em sua busca pela fama de seu filho.