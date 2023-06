Rob Wilkinson, Thiago Santos e mais 5 lutadores do PFL suspensos e multados após testar positivo para substâncias proibidas

Um total de sete lutadores do PFL, incluindo o campeão meio-pesado de 2022, Rob Wilkinson, e o ex-desafiante ao título do UFC, Thiago Santos, foram suspensos e multados após testarem positivo para substâncias proibidas.

A punição para os lutadores foi dada durante uma reunião da Comissão Atlética de Nevada na terça-feira. Todos os lutadores que enfrentam suspensões terão que se submeter a testes limpos antes de serem autorizados a competir no ganho de Nevada.

De acordo com a comissão, Wilkinson testou positivo para uma proporção elevada de testosterona para epitestosterona, resultando na “origem andrógina da testosterona, um esteróide anabólico androgênico” e ele enfrentará uma suspensão de nove meses que terminará em 1º de janeiro de 2024 e sua vitória sobre o Santos foi alterada para no-contest. Wilkinson também terá que pagar uma multa de US$ 7.500, juntamente com US$ 326 em taxas de processo e um adicional de US$ 495 para taxas de teste.

Quanto a Santos, ele também enfrentou punição após testar positivo para clomifeno, um modulador seletivo do receptor de estrogênio (SERM) comumente usado como uma droga de fertilidade que também pode alterar os níveis de testosterona nos homens. Com isso, Santos ficará suspenso por seis meses e poderá voltar a competir a partir de 1º de outubro de 2023.

Santos também será multado em US$ 12.500, juntamente com US$ 407,50 em custas processuais.

O competidor peso-pesado Rizvan Kuniev, que testou positivo para drostanolona, ​​metenelona, ​​boldenona, 19-norandrosterona, que são todos esteróides anabolizantes, junto com um estimulante separado que também apareceu no resultado do teste de drogas. Kuniev será suspenso por um ano e poderá retornar após 7 de abril de 2024, juntamente com uma multa de $ 9.000, $ 326 para taxas de acusação e $ 495 para taxas de testes adicionais.

A vitória de Kuniev sobre Renan Ferreira também foi mudada para no-contest.

Mohammad Fakhreddine testou positivo para drostanolona e estanozolol, outro esteróide anabolizante, e também testou positivo para GW1516 – uma substância não especificada na classe de moduladores hormonais e metabólicos – que é proibida em todos os momentos. Ele será suspenso por um ano e poderá competir novamente após 1º de abril de 2024 e será multado em $ 6.000 junto com $ 407,50 para taxas de processo.

O veterano do UFC Cezar Ferreira testou positivo para clomifeno e 19-norandrostorona, um metabólito da nandrolona e da bolandiona. A nandrolona é um esteroide anabolizante. Ferreira será suspenso por 9 meses e poderá competir novamente após 14 de janeiro de 2024, juntamente com uma multa de $ 3.000 e $ 489 por taxas de processo.

Will Fleury testou positivo para uma proporção elevada de testosterona para epitestosterona resultante de drostanolona, ​​um esteróide anabolizante, e como resultado ele enfrentará uma suspensão de nove meses que terminará em 1º de janeiro de 2024. Fleury também terá que pagar uma multa de $ 2.250, $ 326 para taxas de acusação e $ 495 para taxas de teste.

A vitória do Fleury sobre Krzysztof Jotko também será alterada para no-contest.

Por fim, Daniel Torres testou positivo para drostanolona e anfetaminas e será suspenso por 9 meses com sua elegibilidade para competir novamente após 1º de janeiro de 2024, juntamente com uma multa de $ 2.500 e $ 326 em taxas de processo.

Todos os lutadores listados foram removidos da temporada 2023 do PFL em andamento, embora os planos de longo prazo para os atletas não tenham sido discutidos pela promoção.