Robbery Review: Amir Albazi x Kai Kara-France no UFC Vegas 74

Poucas coisas enfurecem mais os fãs de MMA do que uma luta marcada incorretamente, embora o termo “roubo” tenda a ser usado descuidadamente e muitas vezes esteja impregnado de preconceito. Com o Robbery Review, daremos uma olhada em lutas polêmicas e determinaremos se os juízes foram criticados com razão por sua decisão ou se os especialistas precisam examinar suas próprias reações instintivas.

Amir Albazi conquistou a maior vitória de sua carreira no último sábado, mas aos olhos de muitos, incluindo o chefe do UFC Dana White, pode ter levantado mais perguntas do que respostas.

Esperava-se que o evento principal do UFC Vegas 74 entre Albazi e Kai Kara-France fosse uma disputa acirrada e foi assim. Ao longo de cinco rodadas, nenhum dos lutadores conseguiu se afirmar por longos períodos, embora Kara-France tenha aumentado visivelmente sua urgência com o passar do tempo e aquela finalização forte convenceu vários de seus colegas de que ele venceu a luta.

De jeito nenhum Kai ganhou isso lol @ufc mano eu sou — Trev5starjones.eth (@TrevinAJones) 4 de junho de 2023

Também vamos corrigir o ranking da divisão peso mosca… KKF venceu essa luta aliás. — Brandon (@brandonroyval) 4 de junho de 2023

Sem surpresa, o companheiro de equipe de Kara-France, Israel Adesanya, ficou indignado, exigindo que dois dos juízes fossem demitidos entre outras críticas coloridas.

Kara-France teve uma reação muito mais comedida à sua derrota. No momento, ele parecia desapontado, mas não zangado com a ligação e depois disse que estava “confiante” antes da decisão ser lida, mas que não iria insistir nisso.

Então, quão chateados devemos ficar por Kara-France? Vamos ao laboratório de revisão de roubo para descobrir isso.

Qual foi o resultado oficial?

Amir Albazi derrotou. Kai Kara-France por decisão dividida.

Como foi a luta?

Albazi e Kara-France abriram esta mostrando muito respeito um pelo outro, o que era compreensível, já que Kara-France é uma das melhores do mundo até 125 libras e Albazi estava 4-0 no UFC indo para esta disputa. Depois de alguns golpes preliminares, Albazi disparou para a primeira queda e Kara-France defendeu habilmente para manter este de pé, onde permaneceu pelo resto da rodada. Albazi definitivamente parecia mais focado em contra-atacar e caçar um figurão, enquanto Kara-France começou a trabalhar com chutes nas pernas e rajadas de atividade.

Na segunda rodada, Albazi começou a ter mais sorte em descobrir o tempo de Kara-France. Sua produção geral ainda estava faltando, mas ele acertou vários socos oportunos que deixaram Kara-France parecendo desequilibrada, o que deve deixar uma impressão nos juízes. A defesa de queda de Kara-France ainda estava no ponto.

Não foi até cerca de dois minutos do terceiro round que Albazi foi capaz de derrubar Kara-France e mantê-lo lá, levando a seus melhores momentos de grappling da luta. Albazi passou metodicamente pelas defesas de Kara-France para afundar no controle das costas e quase garantir um mata-leão. No entanto, o ângulo não estava certo e, embora Kara-France parecesse desconfortável, não tenho certeza se ele estava tão perto de bater. A rodada deu uma reviravolta perto do final, quando Kara-France se livrou de Albazi, caiu na guarda de Albazi e disparou algumas cotoveladas oportunas.

As rodadas do campeonato viram Kara-France decididamente aumentar o ritmo, embora a mão direita rígida de Albazi impedisse Kara-France de assumir completamente o controle. Albazi realmente acertou um soco no cano que, estou confiante, teria derrubado um peso mosca menos resistente do que Kara-France. Mas se o corner de Kara-France queria que ele segurasse a bolsa nos últimos 10 minutos, ele certamente parecia ter respondido, mesmo marcando uma bela queda em um chute de Albazi que, reconhecidamente, não levou a nenhum ataque significativo.

Rodada 5, Kara-France estava em Albazi, ocasionalmente às suas próprias custas. Sua agressividade permitiu a Albazi agarrá-lo e empurrá-lo para a cerca, um cenário que não prejudicou Kara-France tanto quanto sua defesa de queda de elite permitiu que ele transformasse isso em um duelo de trocação rapidamente. Faltando meio round, Kara-France ficou na cara de Albazi, alimentou-o com uma dieta constante de jabs e parecia estar liderando a dança até o gongo final.

O que os juízes disseram?

Chris Lee marcou 48-47 Albazi.

Sal D’Amato marcou 48-47 Albazi.

Mike Bell marcou 48-47 Kara-France.

Três rodadas foram unânimes, com todos os três juízes dando as rodadas 2 e 3 para Albazi e a rodada 5 para Kara-France. Sal D’Amato foi o juiz dissidente no Round 1, marcando para Albazi, enquanto Lee foi o único juiz a marcar o Round 4 para Albazi.

O que os números diziam?

(Estatísticas por Estatísticas do UFC)

As estatísticas significativas de trocação estão fortemente a favor de Kara-France, que sem dúvida desempenhou um papel importante na coloração de como as pessoas julgaram essa luta. Ele tinha uma vantagem a cada round, que só se acentuava com o desenrolar da luta:

Rodada 1: 13-6

Rodada 2: 16-11

Rodada 3: 9-3

Rodada 4: 27-5

Rodada 5: 34-18

Também não foi só trabalho de pernas e corpo, já que Kara-France também levou vantagem em golpes de cabeça em cada rodada, de acordo com os números.

No grappling, Albazi foi oficialmente creditado com uma queda em nove tentativas, enquanto Kara-France fez duas a duas. Kara-France também foi creditado com oito golpes de chão no terceiro round contra três de Albazi (Albazi teve a única tentativa de finalização da luta naquele round).

O que a mídia disse?

Apenas duas das 21 pontuações da mídia no MMA Decisions tiveram 48-47 Albazi, com nove tendo 48-47 Kara-France e 10 tendo 49-46 Kara-France.

Cotovelo Sangrento foi um dos meios de marcar a luta para Albazi, escrevendo: “Ganhe ou perca, Albazi deu um grande passo e competiu” e “Não ficará surpreso com nenhum [Kara-France] pontuações. Ele definitivamente terminou forte.”

Notável especialista em pontuação Seán Sheehan de SevereMMA.com tinha 48-47 Kara-France, mas não estava muito convencido de que qualquer um dos homens havia deixado sua marca na luta.

“Luta extremamente acirrada em todos os rounds, exceto um”, escreveu Sheehan. “Não é um trabalho de impacto imediato de alta pontuação.”

Ryan Frederick do WrestlingObserver.com tinha 49-46 Kara-France, mas ele também observou que a luta “foi mais disputada do que o placar indica”.

O que o povo disse?

(Dados derivados das Decisões do MMA e Veredicto do MMA)

Os fãs que marcaram a luta no MMA Decisions viram isso como uma vitória clara para Kara-France, com mais de 85 por cento para o australiano (48-47 Kara-France com 43,6 por cento, 49-46 Kara-France com 41,5 por cento). Uma pontuação de 48-47 para Albazi vem em terceiro lugar com 7,9 por cento.

Os fãs estavam particularmente inclinados a dar a Kara-France as duas rodadas finais, com 94,7 por cento marcando a quarta rodada para Kara-France e 97,4 por cento marcando a quinta para ele também.

O placar do Verdict MMA contou uma história semelhante, com forte apoio nas rodadas 4 e 5 para Kara-France levando-o a uma vitória confortável.

Como eu marquei?

Como a maioria, vi a luta tão acirrada, embora me sentisse mais confiante em dar o segundo round para Albazi e os rounds 4 e 5 para Kara-France. Isso não quer dizer que não haja um caso a ser feito de outra maneira em qualquer um desses rounds, mas depois de assistir de perto a luta duas vezes, esses frames são um pouco mais definitivos para mim do que os rounds 1 e 3. O round 1 é um sorteio e a Rodada 3 está aberta à interpretação por seus próprios motivos.

Antes que alguém pule em mim sobre dar a rodada 3 para Kara-France, apesar de Albazi ter recuperado o controle da maior parte do período, concordo que Albazi estava cruzando para 10-9 até os últimos 30 segundos ou mais. Simplificando, ele baixou a guarda (falando figurativamente, porque Kara-France estava literalmente em sua guarda) e permitiu que Kara-France marcasse com algumas cotoveladas prejudiciais. Aqueles não eram chutes de relance, Kara-France estava acertando o ground and pound limpo. Isso ganhou o round para mim, já que Albazi quase não danificou o controle das costas, por mais impressionantes que fossem suas configurações de finalização. O ground and pound eficaz supera uma tentativa de finalização fracassada aos meus olhos todas as vezes.

Quanto ao Round 1, eu apenas pensei que Albazi acertou os chutes maiores do round, embora mesmo depois de duas visualizações fosse difícil dizer quem tinha a vantagem nos primeiros cinco minutos. Mais uma vez, um lance para cima.

Então, 48-47 para mim, com Kara-France vencendo as últimas três rodadas.

Foi um assalto?

Quero dizer, você realmente sentiu que algum lutador fugiu com este? Em algum momento, você estava dizendo para si mesmo: “Cara, esse cara está arrasando agora?” Não, certo?

Isso não quer dizer que a dominação total deva ser o único caminho para uma decisão porque concordo em teoria que se você for um juiz veterano (como Lee, D’Amato e Bell são), você tem a responsabilidade de analisar corretamente as nuances de uma luta que pode ter faltado momentos de declaração. Sinceramente, acho que foi isso que esses três conseguiram aqui, na maior parte, com a pontuação do Round 4 de Lee sendo o único verdadeiro arranhão na cabeça.

Não é nem mesmo sobre os números (sua milhagem pode variar com essas estatísticas de golpes significativas. Para mim, eles não refletem com precisão o que eu estava assistindo), mas mesmo se você quisesse argumentar que Kara-France não estava fazendo tudo tanto na 4ª rodada, eu diria fortemente que Albazi estava fazendo ainda menos. Isso, para mim, é o que torna o placar de Lee tão difícil de defender. Eu adoraria saber quais golpes significativos foram marcados para Albazi na Rodada 4 fora de um ou dois contra-ataques sólidos (embora talvez tenham sido suficientes?).

Por outro lado, posso ver facilmente a pontuação das rodadas 1, 2 e 3 para Albazi. Por mais que todos nós gostássemos de recompensar Kara-France por colocar um ponto de exclamação no final (e definitivamente vencer pelas regras do PRIDE), o fato de que o resto da frase provavelmente pertenceu a Albazi deve significar algo.

O veredicto final

Não é um roubo, porque 48-47 Albazi é uma pontuação perfeitamente aceitável. Só não concordo com a forma como Chris Lee chegou a isso.