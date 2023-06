Robert De Niro voltou a ser pai aos 79 anos, mas está pagando o preço e parece completamente exausto

Noi pais Robert De Niro e Tiffany Chen parecia absolutamente arrasado na estreia de “Beije o Futuro” apenas dois meses depois de dar as boas-vindas à filha Família. A exaustão estava estampada em seus rostos enquanto eles enfeitavam o tapete vermelho do evento repleto de estrelas que marcou a noite de abertura do Festival de Cinema de Tribecaque De Niro co-fundou em 2002.

Embora suas expressões estivessem longe de serem alegres, havia uma demonstração sutil de afeto quando eles se deram as mãos enquanto posavam para as câmeras. O casal optou por um look casual ao assistir à estreia do documentário produzido pela Matt Damon e Ben Affleck.

De Niro, conhecido por seu papel icônico em “Taxista“, usava um blazer preto sobre uma camisa polo cinza e calça preta. Chen vestiu um cardigã marrom sobre um vestido midi preto, complementado por saltos nude, óculos escuros e uma bolsa Chanel rosa.

Durante o evento, De Niro e Chen se misturaram com outras celebridades como Debra Messing, Brendan Fraser, Kate Siegel, Noah Centineo e Stephen Kay.

O casal deu as boas-vindas à filha Gia em abril passado

Fazendo uma merecida pausa em seus deveres de pais, o casal deu as boas-vindas à filha Gia em 6 de abril. De Niroo sétimo filho, fato que foi revelado quando ele corrigiu um repórter que se referiu a ele como pai de seis filhos. Era evidente que a nova adição à família lhes trouxe imensa alegria e foi um evento planejado e muito esperado.

“Os dois queriam esse bebê”, revelou uma fonte próxima ao casal. “Eles estão nas nuvens. Ela foi trazida aqui por amor. Ele está muito empolgado com isso.”

De Niro e Chen estão em um relacionamento desde 2021, e os rumores começaram a circular quando foram vistos de mãos dadas durante uma viagem à França em agosto daquele ano. O romance deles floresceu três anos após o divórcio de De Niro de Graça Hightower. Além de Gia, De Niro é um orgulhoso pai para filha drenosfilho Rafaelfilhos gêmeos Arão e Julianofilho Elliote filha helena.