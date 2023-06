Robô vasculhando o fundo do oceano em busca de restos submersíveis de Titã

AÀ medida que os esforços de busca e resgate diminuem, as autoridades dos Estados Unidos e do Canadá redirecionaram sua atenção para investigar as circunstâncias que cercam a trágica implosão do submersível Titan, ao mesmo tempo em que examinam se alguma lei foi violada.

Um robô subaquático está atualmente vasculhando o fundo do oceano em busca de restos da devastadora implosão do submersível.

A Guarda Costeira dos EUA estabeleceu um Conselho de Investigação da Marinha, que marca o mais alto nível de investigação conduzido pela Guarda Costeira, de acordo com o Capitão Jason Neubauero investigador-chefe da Guarda Costeira dos EUA.

“Meu principal objetivo é prevenir uma ocorrência semelhante, fazendo as recomendações necessárias para aumentar a segurança do domínio marítimo em todo o mundo”, disse. Neubauer disse.

Qual é a razão?

Deve-se notar que o objetivo principal do conselho é determinar a causa da implosão catastrófica e as fatalidades resultantes. Além disso, fornecerá recomendações sobre possíveis sanções civis ou criminais, conforme necessário.

Atualmente, a recuperação de detritos do fundo do mar é a principal prioridade dos investigadores. Especialistas militares já haviam localizado restos do malfadado submersível a aproximadamente 1.600 pés de distância da proa do Titanic.

Esta operação de salvamento visa descobrir evidências cruciais sobre o projeto do submersível, materiais de construção, a causa da implosão e o momento preciso do evento.

A implosão ocorreu quando o submersível Titan, a caminho dos destroços do Titanic, perdeu contato com sua nave-mãe após descer por 1 hora e 45 minutos. Isso desencadeou uma operação multinacional de busca e resgate no Atlântico Norte, que terminou na quinta-feira com a descoberta dos destroços.

Além da investigação da Guarda Costeira dos EUA, vários outros inquéritos estão em andamento. As autoridades canadenses responsáveis ​​por examinar o incidente revisarão as gravações de voz obtidas do Polar Prince, o navio-mãe do submersível.