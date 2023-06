Romanowski, ex-estrela da NFL, enfrenta processo de evasão fiscal de US$ 15,3 milhões

Bill Romanowskio antigo NFL estrela, encontra-se no centro das atenções novamente, mas pelas razões erradas. Uma ação do Departamento de Justiça movida em um Califórnia Um tribunal federal acusou na terça-feira Romanowski e sua esposa de usar fundos de sua empresa de nutrição para financiar suas despesas pessoais, sonegando impostos no valor de mais de $ 15,3 milhões.

De acordo com a ação, o casal evitou milhões de dólares em imposto de renda entre 1998 e 2007, período que inclui parte do Romanowskicarreira na NFL que culminou em sua aposentadoria em 2003 com o Oakland Raiders. O processo alega que o casal extraiu fundos de contas vinculadas à Nutrition53, seu empreendimento de suplementos nutricionais estabelecido em 2006. Esses fundos foram usados ​​para várias despesas pessoais, incluindo cirurgia plástica, visitas a spas, aluguel para a filha adulta e mantimentos para os adultos. filho.

Romanowski foi um linebacker de destaque na NFL

LAPRESSE

Departamento de Justiça alega no processo que os Romanowskis usaram Nutrition53 como um escudo para desviar IRS cobranças relativas às suas autuações de imposto de renda de pessoa física.

Não é a primeira controvérsia fora de campo de Romanowski

Esta não é a primeira dança de Romanowski com controvérsia. O linebacker de 57 anos tem uma história marcada por incidentes controversos, sendo o mais grave um episódio em 2003, onde feriu violentamente um companheiro de equipe. Marcus Williams, levando à aposentadoria prematura de Williams do futebol. O incidente resultou em um processo, com Williams recebendo $ 340.000 por perda de ganhos e custos médicos.

Romanwoski tem alegações anteriores que aumentam seus desentendimentos com o tribunal

LAPRESSE

Romanowski também se envolveu no escândalo dos esteroides BALCO. Registros do governo revelaram seu uso de dois esteróides diferentes para melhorar o desempenho do laboratório. Em 2005, ele confessou ter usado esteróides em um “60 minutos” segmento.

Apesar de suas travessuras fora do campo, as proezas futebolísticas de Romanowski são inegáveis. Sua carreira condecorada inclui quatro Super Bowl vitórias (duas cada com o 49ers e a Broncos), um par de Pro Bowl indicações e uma contagem impressionante de 1.116 tackles