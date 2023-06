Romeo Beckham se demite definitivamente do Inter Miami para evitar relacionamento à distância

Romeu Beckham decidiu se tornar um “ativo permanente” em Brentford B no oeste de Londres, onde está emprestado desde janeiro. Ele escolheu deixar os Estados Unidos quando seu relacionamento com minha regan desmoronou. A equipe da Premier League, Brentford FCanunciou oficialmente o empréstimo de Romeo Beckham, filho da lenda inglesa David Beckhampara treinar e jogar pela equipa B.

Romeo não hesitou em deixar Miami depois de reacender seu romance com sua namorada Mia Regan. O jovem jogador deu as costas ao clube do pai, Inter Miami CFII do MLS.

Eles dizem, “a distância faz o coração crescer mais afeiçoado”

Por isso, prefere buscar uma permanência definitiva no time do Brentford B, do oeste de Londres, clube onde treina e joga desde janeiro deste ano. A mudança ocorre depois que sua passagem pela equipe americana viu seu relacionamento com a modelo britânica desmoronar.

Uma fonte disse ao jornal inglês Mirror: “Enquanto Romeo estava fora jogando pelo Inter Miami, ele e Mia acharam difícil o relacionamento à distância. “Apesar de seus melhores esforços, a situação ‘cobrou seu preço’ e eles se separaram por um tempo. Mas quando ele voltou ao Reino Unido emprestado ao Brentford, o relacionamento deles reviveu e as coisas estão indo muito bem. Então, quando Romeo recebeu a oferta para ficar em Brentford, ele ficou muito animado.

“Eles poderão passar muito mais tempo juntos, e é uma grande oportunidade de carreira para ele. Ambos estão muito focados em suas carreiras, então Mia entende o quanto isso significa para ele.”

Uma grande oportunidade para Romeu

No início deste mês, sua mãe Victoria Beckham postou uma série de fotos de Natal com toda a família, incluindo uma foto de Romeu abraçado ao lado de uma sorridente Mia. O meio-campista Romeo começou a namorar Mia em 2019, dois anos antes de ingressar no Fort Lauderdale CF, mais tarde renomeado como Inter Miami CF II, em 2021.

Romeo foi visto pela primeira vez treinando com Brentford no ano passado antes de se juntar a eles em janeiro por um empréstimo de seis meses, e agora ele tomou a decisão de deixar o amor guiar seu caminho. A fonte acrescenta: “Existem apenas alguns aspectos financeiros para resolver, mas o negócio está quase fechado.”