Rose Namajunas sobe ao peso mosca para lutar contra Manon Fiorot no UFC Paris em setembro

A divisão peso mosca tem um novo desafiante, já que a ex-campeã peso palha Rose Namajunas subirá até 125 libras para enfrentar Manon Fiorot no próximo card do UFC Fight Night em Paris em 2 de setembro.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na sexta-feira. MMA Junkie inicialmente relatou o confronto.

Valente no peso palha desde que chegou pela primeira vez durante a 20ª temporada do The Ultimate Fighter, Namajunas é bicampeã e ainda é considerada uma das melhores lutadoras pound-for-pound femininas do esporte. Esta será sua primeira aparição desde que perdeu uma decisão dividida sem brilho para Carla Esparza em maio de 2022, que lhe custou o título peso-palha do UFC.

Agora Namajunas vai tentar sua sorte no peso mosca e ela está indo direto para o fundo da divisão com sua luta em setembro.

Com um recorde geral de 10-1, incluindo cinco vitórias no UFC, Fiorot subiu rapidamente na classificação para se colocar a uma curta distância de uma oportunidade de disputar o título. Fiorot está fora de ação desde outubro de 2022, quando derrotou a eterna contendora Katlyn Chookagian, mas as lesões a mantiveram afastada desde então.

Seu retorno em seu país natal, a França, dará a Fiorot a chance de enfrentar um dos maiores nomes das divisões femininas, potencialmente ganhando uma chance de ouro com uma vitória.

Namajunas x Fiorot se junta a uma escalação crescente no UFC Paris com os pesos-pesados ​​Ciryl Gane e Serghei Spivac definidos para encabeçar o card em 2 de setembro.

