Roy Jones Jr. Voltando ao ringue, lutando 250 lb. Campeão NDO de fisiculturista

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

Roy Jones Jr. é um dos melhores boxeadores de todos os tempos, mas o lendário lutador está voltando ao ringue com um oponente como nunca antes, um grande fisiculturista e estrela da mídia social Campeão NDO!

RJJ, de 54 anos, e NDO Champ, de 39 anos – que pesa 250 libras. de músculos sólidos – estão lutando na noite de sexta-feira no Metaverso (mais sobre isso depois).

NDO Champ, nome do governo Robert Wilmot, é um fisiculturista IFBB Pro que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram … e se tornou viral várias vezes. Há uma boa chance de você ter visto os vídeos do NDO online.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Muito diferente dos adversários típicos de Roy… que ele admite.

“É muito diferente do que estou acostumado. É como Godzilla contra King Kong. Você sabe, King Kong sendo o gorila, é isso que ele meio que me lembra com todos os músculos e ele é uma figura tão grande e escura ” Jones Jr. pegou



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

Mas, RJJ tem uma estratégia para lidar com seu poderoso inimigo … “seja esperto o suficiente para não cair na tolice”. A “tolice” sendo um soco de grande poder.

Quanto a como ele vê a luta, Jones Jr. diz que vai vencer… é só saber se é por nocaute ou não.

“Depende de quão bom soco ele aguenta. Ele não aguenta um bom soco e vai dormir. Tudo depende do que acontecer. Não sei, nunca estive no ringue com ele. Já nunca o vi em uma caixa. Não há nenhum filme sobre ele. Isso é o que o torna tão diferente.”

Roy continuou … “Você não sabe o que ele está trazendo. Você não sabe se ele será um perfurador de Mike Tyson ou um cara com muitos músculos que não consegue socar de jeito nenhum.”

Campeão, como você pode esperar, as coisas internas estão acontecendo de maneira um pouco diferente.

“Escute, não treinamos para perder. Não treinamos para entrar lá e jogar. Se for esse o caso, volto fazendo outra coisa, você me entende. Sem desrespeito, saúdo o OG, mas é tempo de guerra.”

NDO continuou … “Não estou entrando aí para parabenizá-lo por todos os nossos sucessos, nah, você não deveria ter entrado neste ringue com este homem. Você não deveria ter entrado no ringue comigo. Eu’ sou um matador de pedras nato!”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com