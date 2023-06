Rubi Rose é processada por danificar o estúdio de arte durante as filmagens do vídeo ‘Twork’

Rubi Rosa O videoclipe “TWORK” de 2021 de 2021 foi responsável pela destruição de algumas obras de arte muito valiosas … assim diz o proprietário da propriedade ao lado do local de filmagem do rapper em Los Angeles.

De acordo com um novo processo, obtido por TMZ Hip hop, um renomado escultor contemporâneo chamado Anália Saban estúdio de arte/espaço criativo está processando Rubi, diretores de vídeo jay dar Georgio Rodriguez e sua gravadora HitCo alegando que a filmagem do videoclipe envolveu uma mangueira de caminhão de bombeiros de alta pressão que acabou causando grandes danos ao prédio e às obras de arte do artista.

A Hollywood Fire Authority, uma empresa com sede em Los Angeles que aluga equipamentos para bombeiros, também é citada no processo … por supostamente não treinar adequadamente Rubi e a equipe no uso do equipamento. Afinal, as mangueiras de incêndio de alta pressão não são exatamente brinquedos como pistolas de água!!!