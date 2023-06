Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC 289

Amanda Nunes dominou Irene Aldana na luta principal do UFC 289 para reter o título do peso-galo, e então anunciou sua aposentadoria do esporte. Com a divisão peso-pena feminina provavelmente encerrada e o título até 135 libras vago, para onde vai a divisão agora?

Em uma nova edição de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking, ao mesmo tempo em que discutem o que poderia ser o próximo para Aldana depois de perder seu primeiro título no UFC. lutar. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Charles Oliveira e Beneil Dariush depois que o ex-campeão parou o crescente Dariush no primeiro round, Mike Malott após sua vitória por finalização no segundo round sobre Adam Fugitt, Dan Ige após sua vitória por decisão unânime sobre Nate Landwehr, junto com o também vencedor do card principal, Marc-Andre Barriault, e muito mais.

As versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.