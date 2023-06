Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Jacksonville

Ilia Topuria chegou oficialmente à luta pelo título dos penas do UFC após uma performance unilateral contra Josh Emmett na luta principal do UFC Jacksonville, no sábado. Embora a exibição de Topuria tenha aberto muitos olhos, foi o suficiente para dar a ele uma oportunidade de campeonato contra Alexander Volkanovski ou Yair Rodriguez?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, defendem que Topuria tenha uma chance pelo título após sua vitória, e por que Topuria lutar contra Max Holloway em sua próxima aparição não é o caminho a percorrer. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Maycee Barber após sua incrível exibição contra Amanda Ribas no evento co-principal, David Onama após sua sensacional vitória por nocaute, Brendan Allen após parar Bruno Silva na abertura do card principal e muito mais.

