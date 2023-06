Russell Simmons é criticado pelas filhas e Kimora Lee no Dia dos Pais

Russel Simmons teve um Dia dos Pais que vale a pena esquecer… já que sua família distante está acusando o magnata da música de ser um especialista em gaslighting que acabou com seus últimos nervos.

Russ aparentemente estava se sentindo deixado de fora do amor do Dia dos Pais … e compartilhou uma postagem não tão enigmática no IG culpando sua ex-esposa Kimora por fazê-lo pular de obstáculos para ser um pai para seus filhos.