Russell Westbrook se recuperou, mas o que vem a seguir para o ex-MVP?

RUssell Westbrook é um homem na trilha do retorno agora. O armador, após sua breve e conturbada passagem pelo Los Angeles Lakersrelançou sua carreira com o Los Angeles Clippersprovando que ele ainda pode se manter relevante nas situações mais exigentes.

Depois de sua passagem decepcionante com o Lakersquando foi pintado como bode expiatório, foi negociado com o Utah Jazzcortou e saiu sem equipe.

Treinador do Clippers, Tyronn Lue, sobre a contratação de Westbrook: Queremos que Russ seja RussLAPRESSE

Então, do nada, o Los Angeles Clippers apareceu para assinar o MVP de 2017, nove vezes All-Star, duas vezes artilheiro da NBA e três vezes melhor assistente.

Embora a versão atual do Westbrook certamente não é o gigante estatístico e superprodutor que já foi, Paulo Jorge e você Lou decidiu recrutá-lo.

Westbrook preencheu certas necessidades o Clippers achavam que tinham, especialmente aquelas que tinham a ver com o ataque na transição, características de espinha dorsal em Westbrookjogo de que faltavam no Os anjos equipe.

Deixe Westbrook ser Westbrook

Ele deixou o Lakers com números aceitáveis ​​em forma (17,4 pontos, 6,9 ressaltos e 7,2 assistências), mas lamentável houve desconexões defensivas e erros em momentos decisivos, além de uma terrível falta de eficiência já que teve 43,3 por cento de remates de campo, 29,7 por cento em três -ponteiros, 66 por cento em lances livres e 3,7 viradas por noite.

Em contraste, esses foram seus números nos playoffs com o Clippers: 23,6 pontos, 7,6 rebotes, 7,4 assistências, 1,4 bloqueios, 1,2 roubos de bola, 41 por cento TC e 36,7 por cento T3 em 38,4 minutos por jogo.

Ele era o Clippers‘ melhor zagueiro de perímetro, assim como o líder ofensivo após Kawhi Leonard e Paulo Jorge.

No entanto, o Clippers veio contra o Phoenix Sunsum confronto muito difícil que eles perderam na primeira rodada dos playoffs de 2023.

Depois disso, Westbrook tornou-se um agente livre novamente e agora seu futuro é incerto.

E agora para o agente livre Westbrook?

Agora, aos 34 anos, Westbrook é livre para decidir o que fazer. Ele convenceu o Clippers que ele pode ser um ativo valioso, mas eles têm dificuldades reais com o limite.

O ex-MVP teria que abrir mão de muito dinheiro para ficar no Os anjosprincipalmente depois do final de temporada mais que bom que teve.

De acordo com o relatório do Bleacher Eric Pincuso Clippers poderia oferecer Westbrook um contrato de um ano no valor de 3,8 milhões de dólares, mas é um salário baixo para tal jogador e ele terá que decidir se quer aceitar isso e ficar perto de sua família e neste ambiente positivo ou se quer garantir um dia de pagamento maior em outro lugar.

Pode ser um período de entressafra interessante da NBA quando se trata de Westbrook.