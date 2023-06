Russell Wilson simplesmente não se compara a Aaron Rodgers, de acordo com um ex-companheiro de equipe do quarterback do New York Jets

Aaron Rodgers movendo-se para o Jatos de Nova York levantaram várias questões… Ele estará à altura do desafio? Ele continuará a ser um quarterback de elite? Ele pode fazer do NYJ um candidato ao Super Bowl? Mudanças recentes no QB não fornecem um panorama promissor.

Com Russell Wilson e Matt Ryan não conseguindo corresponder às expectativas com o Denver Broncos e o Indianapolis Colts, respectivamente, as pessoas ao redor da NFL temem que Aaron Rodgers possa continuar com os caminhos decepcionantes, mas James Jones, ex-wide receiver e ex-companheiro de equipe de Rodgers, é só não concordar com quem colocou os três zagueiros na mesma conversa.

“Não há chance de isso acontecer, e comigo jogando com ele, e estando no vestiário com ele, ninguém mais é tão especial quanto ele. Russell Wilson não está na mesma classe que ele. Matt Ryan não está na mesma classe que Rodgers. Matthew Stafford não está na mesma classe que ele. Com tudo que esse time de futebol do New York Jets tem em torno de Aaron Rodgers, eles vão ser um problema”, disse James Jones.

Altas expectativas para Aaron Rodgers

Aaron Rodgers passou a ganhar Super Bowl XLV com o Green Bay Packers. Além disso, ele conseguiu estabelecer o recorde da franquia de mais passes para touchdown com 475. Ele foi nomeado MVP quatro vezes, e foi o líder da classificação de passadores da NFL em outras quatro ocasiões. Além disso, ele detém três recordes da NFL: classificação de passador em uma única temporada (122,5 em 2011), menor porcentagem de interceptação em uma temporada (0,3% em 2018) e passes consecutivos sem interceptação (402).

Todos esses números criam grandes expectativas para Aaron Rodgers com o Novos nenhum jato. Ele será outro fiasco “Matt Ryan-Colts”? Ele irá decepcionar como Russell Wilson fez em sua primeira temporada em Denver? Poderemos descobrir na próxima temporada da NFL.