Ryan Seacrest está em negociações iniciais para substituir Pat Sajak na ‘Roda da Fortuna’

Ryan Seacrest é candidato a assumir as rédeas da saída Pat Sajak como o próximo apresentador da “Roda da Fortuna”… e aprendemos que as discussões estão nos estágios iniciais.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ … Ryan é uma opção para substituir Pat e ele está conversando com a Sony sobre a possibilidade de substituir o anfitrião que está se aposentando. Fomos informados de que Ryan tem algum tempo em sua agenda agora para possivelmente fazer isso funcionar, já que ele não está mais no “LIVE with Kelly and Ryan”.