SAAE Penedo realiza manutenção das estações de abastecimento da zona rural

Assessoria SAAE Penedo com Secom PMP

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo mantém a assistência para a população que reside em sua área de atuação, na zona rural do município, realizando serviços de limpeza e manutenção das estações de tratamento e abastecimento de água.

A partir da concessão dos serviços à empresa Águas do Sertão para o perímetro urbano e parte do meio rural, a autarquia municipal preservada pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas tornou-se responsável pelas comunidades Cerquinha, Riacho do Pedro, Marcação, Ponta da Várzea, Carapina, Marizeiro, Prosperidade, Campo Grande, Manibu, Castanho Grande, Pescoço, Imbira II, Conrado I e II, Espigão, Ilha das Canas e Sítio Nazário.

Todas essas localidades já receberam ou estão sendo visitadas por equipes do SAAE Penedo para assegurar o pleno funcionamento dos sistemas próprios que atendem as famílias do campo.

Segundo o engenheiro Valmir Lessa, Diretor do SAAE, “os serviços de manutenção, quando realizados de forma rotineira como estamos fazendo em Penedo, servem para prevenir e antecipar muitas situações que poderiam interromper os serviços prestados à população.”

Para acionar os serviços do SAAE Penedo em sua atual área de atuação, basta entrar em contato por meio do telefone fixo 3551-2512 ou pelo WatsApp (82) 98752-9788.