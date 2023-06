Safe Park CONTRATA em vários locais; Confira!

A Safe Park, empresa de estacionamentos e administração de serviços, está em busca de novos funcionários para compor o seu time. Sendo assim, antes de falar um pouco mais sobre a empresa, veja quais são os cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Operador de Estacionamento – Curitiba – PR – Transporte;

Operador de Estacionamento – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Operador de Estacionamento – Canoas – RS – Atendimento;

Operador de Estacionamento Intermitente – Canoas – RS – Atendimento;

Manobrista – Porto Alegre – RS – Manobrista;

Assistente de Departamento Pessoal – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Operador de Caixa – Barra Shopping Sul – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Operador de Serviços de Condução Intermitente – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Líder Operacional – Park Shopping Barigui – Curitiba – PR – Transporte.

Mais sobre a Safe Park

Contando mais detalhes sobre a Safe Park, vale a pena ressaltar que a empresa surgiu no mercado de estacionamentos em 1991 com uma proposta inovadora. Hoje são mais de 120 estacionamentos, aproximadamente 30 mil vagas administradas, e 600 colaboradores permanentemente treinados, que garantem o melhor atendimento ao cliente.

Vale frisar também que, em 2021, a empresa comemorou três décadas de história, construindo relações de confiança e tornando o cotidiano cada vez mais simples e descomplicado para seus clientes e parceiros.

Por fim, a Safe Park é uma empresa que acredita na inclusão e na diversidade, que leva a sério o lema “incluir para transformar”, nesse sentido, busca contratar profissionais que se identifiquem com essa causa.

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



