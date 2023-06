Saiba as razões para investir em micro franquias de baixo custo

Você está pensando sobre colocar algum dinheiro em micro franquias de baixo custo? Saiba inicialmente que micro, é apenas no nome, pois o seu alcance e impacto são muito maiores do que seu tamanho sugere. Portanto, se você deseja investir na área, informaremos as razões para investir em micro franquias de baixo custo.

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), indicaram que os modelos de negócio de franquias cresceram 14% em 2022, tomando como referência o ano de 2021. Desta forma, foram obtidos mais de R$ 211,4 bilhões em lucros.

Esse modelo de negócio oferece um retorno acelerado do investimento graças ao seu preço mais baixo. Portanto, as micro franquias de baixo custo apresentam uma oportunidade de investimento.

Como ocorre o mercado de micro franquias no Brasil?

Para começar, você precisa entender melhor o que são micro franquias. No mercado de franquias brasileiro, há pouca distinção entre micro franquias e franquias plenas.

A principal distinção é a quantidade de dinheiro que você está disposto a investir para adquirir uma micro franquia. A ABF desenvolveu esse sistema de categorização para diferenciar os modelos de micro franquias das estruturas de franquias mais convencionais.

Como resultado, os preços delas variam entre zero e R$ 105 mil. A estrutura revela-se como uma oportunidade de investimento de franquia de baixo custo, tornando-se uma escolha viável para aspirantes a empresários com fundos limitados.

Como qualquer outro modelo de franchising, as micro franquias de baixo custo devem fornecer todo o suporte necessário aos seus franqueados, incluindo garantia de transferência de conhecimento, manutenção contínua e treinamento completo.

O mercado de micro franquias no Brasil vem se expandindo rapidamente nos últimos anos. A razão pode ser atribuída, em parte, aos desejos dos empresários por negócios com baixa barreira de entrada e maior liberdade operacional.

Para os interessados ??em entrar no negócio por conta própria, mas querendo minimizar o risco financeiro, as micro franquias são uma opção viável. As marcas de micro franquias que atuam em vários nichos de mercado, estão entre os pioneiros do setor. Ressalte-se também que o mercado tem se mostrado promissor em todo o país.



Os empreendedores podem encontrar um negócio adequado às suas habilidades e interesses, graças à ampla gama de oportunidades disponíveis para eles, independentemente de morarem em uma cidade grande ou em uma cidade menor.

Razões para investir em micro franquias de baixo custo

Começamos nossa discussão destacando o potencial de retorno de baixo investimento e curto prazo desse modelo. Esta é uma das vantagens.

Outra circunstância vantajosa é quando um empresário consegue trabalhar por conta própria. Juntamente com o lucro obtido pelo negócio, o franqueado também tem direito a um retorno financeiro conhecido como “pró-labore”.

Existem oportunidades de micro franquias que podem ser executadas no conforto de casa. Esta atividade interna é muito atraente agora, sendo especialmente verdadeiro para quem procura equilíbrio entre vida profissional e pessoal, tranquilidade e baixos custos iniciais.

As micro franquias no formato home office permitem que o franqueado trabalhe em casa, ao mesmo tempo, em que concilia outras responsabilidades. Como tal, é uma boa estratégia de renda complementar para muitos brasileiros.

Ao apoiar os franqueados, a franqueadora se destaca das demais, considerando que irá auxiliar em todas as atividades da micro franquia, dando o suporte necessário para o franqueado iniciante. Essa é a principal vantagem de comprar em um sistema de franquia.

Ou seja, todas as atividades de acompanhamento do processo, antes e depois do lançamento da franquia, estão incluídas no pacote de suporte.

Agora, se você já tentou começar seu próprio negócio antes e falhou, ou você é um investidor iniciante procurando diversificar seu portfólio, você descobrirá que as micro franquias não são apenas de baixo custo, mas também vantajosas para seu espírito empreendedor.

Cuidados em investir em micro franquias

Uma das chaves para se tornar um empreendedor de sucesso é perceber que modelos baratos de micro franquias exigem o mesmo cuidado que qualquer outro negócio. Assim, antes da abertura da franquia e principalmente durante o funcionamento, todos os cuidados necessários devem ser tomados segundo a pesquisa de mercado e preparo do investidor.

Tente alguma autorreflexão

Se você não tem uma personalidade empreendedora naturalmente, pode cultivá-la por meio do trabalho árduo. A construção desse tipo de perfil é fundamental na franchising para o franqueado superar os desafios do negócio, administre com eficiência suas unidades e trabalhe com foco em resultados.

Corra atrás de suas expectativas

Quando se trata para investir, você deve colocar sua inteligência acima de tudo. Por outro lado, como você viu até aqui, as franquias são oportunidades de investimento mais seguras e interessantes porque o franqueador monitora e orienta o franqueado em todas as etapas das operações do negócio.