Saiba como aliciar as abelhas a polinizar o seu jardim

Trazer abelhas é uma ótima maneira de aumentar a biodiversidade em seu jardim, se você for um apaixonado da natureza com empenho no assunto. Por isso que hoje, indicaremos como aliciar abelhas para polinizar o seu jardim.

Ao espalhar o pólen de flor em flor e fruto a fruto, as abelhas cumprem uma função essencial na saúde das plantas. Além disso, sua agitação suave e atividade incessante trazem beleza e vida ao ambiente circundante.

Por isso que ensinaremos, como aliciar uma variedade de abelhas para o seu jardim. São algumas maneiras relativamente simples e eficazes de criar um templo para esses preciosos insetos.

Saiba como aliciar abelhas para polinizar o seu jardim

Na sequência apontamos, algumas coisas que você pode fazer para aliciar abelhas e polinizar o seu jardim:

Escolha plantas esteticamente agradáveis

Plantar uma variedade de espécies de flores que as abelhas apreciam, é uma ótima maneira de atraí-las para o seu jardim.

Você pode escolher flores de matizes vivas, como amarelas, azuis e vermelhas, são particularmente atraentes para os beija-flores. No entanto, você pode incorporar paletas de cores adicionais, o que importa é oferecer uma ampla seleção de tipos de flores.

Misturar plantas e flores nativas e não nativas é uma boa ideia porque incentiva a biodiversidade na área, e as espécies nativas podem auxiliar na manutenção de espécies de abelhas ameaçadas de extinção. Margarida, girassol, lavanda, alecrim e calêndula, são algumas opções mais populares para aliciar abelhas para o seu jardim.



Escolha possuir plantas que florescem em todas as estações do ano

Ter o jardim florido todo o ano é uma ótima maneira de aliciar uma variedade de insetos, incluindo abelhas, que precisam de néctar e pólen o ano todo. Desta forma, você está fornecendo uma fonte confiável de néctar e pólen, e criando um ambiente acolhedor para as abelhas em todas as estações.

Saiba que a disponibilidade de certas plantas pode depender de fatores como o clima e a região em que você mora. Pesquise plantas em sua região florescendo em épocas diferentes e são atraentes para as abelhas locais.

Fazendo isso, você não apenas garantirá que as abelhas tenham um suprimento constante de comida, mas também dará ao seu jardim uma bela paisagem em constante mudança.

Plante flores em grupos em seu jardim

Plante suas flores em grupos de plantas, e assim, você pode aliciar esses polinizadores benéficos para o seu jardim. As abelhas se sentem mais atraídas por plantas agrupadas do que por plantas distribuídas uniformemente por um espaço específico.

Pode até passar despercebido, mas a maioria das abelhas só coleta pólen e néctar de uma única espécie de flor durante cada viagem. Portanto, se você quer aliciar uma grande variedade de abelhas, plante grandes espaços com a mesma espécie de flores.

Procure não utilizar inseticidas

As abelhas polinizadoras são suscetíveis aos efeitos tóxicos dos pesticidas, suas populações podem ser impactadas negativamente pelo seu uso descuidado.

Desta forma, utilize métodos naturais para controle de pragas, como inseticidas orgânicos, com base nessas informações. Afinal, se você não usa pesticidas nocivos, suas abelhas estarão seguras e saudáveis ??e poderão fazer sua parte na polinização.

Disponibilize um local com água para as abelhas

Todos os seres vivos necessitam de água para sua sobrevivência, e com as abelhas não é diferente.

Assim, arrume um espaço seguro para esses insetos fazerem ninhos. Se tiver água, organize um espaço com pedras para que elas se alimentem e coloque poleiros para poderem descansar com segurança e chegar à água sem arriscar se afogar. Assim, mantenha a água sempre limpa.

Neste local, é possível agregar valor estético do seu jardim instalando uma cascata de água (com baixa pressão, deixando um resultado semelhante a um gotejamento).

Deixe a grama crescer, mesmo que só um pouco

Com plantas coloridas, é difícil é evitar que a grama seja pisoteada, e todos cortamos grama ao primeiro sinal de um indicador de crescimento.

Para auxiliar na formação das vagens de flores e sementes é mudar a constância de corte ou admitir crescer um pouquinho, e desta forma, aliciar as abelhas.

Além disso, algumas ervas auxiliam na atração dos insetos como o trevo e o dente-de-leão.

Construa uma casinha para suas abelhas

Uma casinha para abelhas, é a solução perfeita para pássaros solitários que não frequentam colmeias, mas isso não significa que você tenha que se tornar um apicultor.

Entretanto, elas podem construir seus ninhos e colocar seus ovos, nos orifícios dos espaços na casinha. Você pode adquirir casinhas pré-fabricadas, ou fabricar você mesmo, utilizando tubos de madeira, ripas de bambu ou galhos de folhagens velhas.