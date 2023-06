Saiba como bater as metas com um planejamento de vendas eficiente

Se você acha que gastar demais consigo mesmo ou colocar estresse indevido em sua equipe de vendas é a melhor maneira de atingir as metas de vendas, está muito enganado. Assim, este artigo foi escrito com o propósito expresso de instruí-lo a interromper tal comportamento e começar a investir nos métodos adequados, para bater as metas com um planejamento de vendas eficiente.

Como bater as metas com um planejamento de vendas eficiente

Na sequência, apresentamos algumas sugestões para bater as metas com um planejamento de vendas eficiente:

Estruture metas reais

Sem criar metas atingíveis, é difícil dizer se uma equipe está indo na direção certa, e é por isso que as definir é crucial para atingir as metas de vendas. Assim, acompanhar de perto as metas de sua empresa ajudará você a identificar possíveis problemas e fazer ajustes necessários rapidamente para evitar que sua empresa perca oportunidades.

Para concretizar esta estratégia, é necessário definir metas ambiciosas, mas realizáveis. Além disso, é necessário um sistema de monitoramento que detecte desvios e acione ações corretivas quando necessário.

Procure ir além do que bater metas, atenda às necessidades dos clientes

Ajude a equipe a ter uma abordagem mais eficaz e individualizada para cada cliente, o que, por sua vez, aumenta a taxa de conversão e a satisfação do cliente, ambos cruciais para atingir as metas de vendas.

Para colocar essa estratégia em prática, é necessário um profundo conhecimento de cada cliente e suas necessidades. Use essas informações para planejar suas atividades e procedimentos, como a abordagem você tomará, com que frequência se comunicará com os clientes e que tipo de atendimento pós-venda fornecerá.



Para colocar essa estratégia em ação, você precisará selecionar um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que funcione para o seu negócio.

Ele deve permitir que a equipe gerencie com eficiência seus leads, oportunidades e contatos e forneça ferramentas de automação para economizar tempo e esforço tarefas rotineiras.

Tenha uma equipe de pré-vendas e deixe que os vendedores se concentrem em fazer vendas

Para atingir as metas de vendas, é fundamental ter uma equipe de pré-vendas forte, que ajude a qualificar e nutrir leads antes de repassá-los ao departamento de vendas.

Para colocar essa estratégia em ação, você precisará de uma equipe de pré-vendas dedicada, cujo trabalho é qualificar e nutrir os leads até que estejam prontos para serem repassados aos vendedores.

Ferramentas como pontuação de leads podem ajudar esse grupo a determinar quais clientes têm o maior potencial para se tornarem clientes pagantes que precisam de mais tempo, educação e orientação antes de decidir a compra.

Forneça um excelente serviço consultivo aos seus clientes

Os clientes estão se tornando mais exigentes; por isso, é crucial fornecer a eles soluções personalizadas que atendam às suas demandas exclusivas se você quiser atingir suas metas de vendas.

O serviço de consultoria ajuda a compreender os requisitos dos clientes em potencial fornecendo soluções que realmente os ajudem.

O investimento na formação do pessoal e no cultivo de competências de venda consultiva é essencial para a concretização desta estratégia. A equipe de vendas deve estar com treinamento para estar atenta às necessidades dos clientes, fazer perguntas pertinentes e oferecer soluções personalizadas.

Trabalhe com gatilhos mentais

Para conseguir isso, é preciso primeiro determinar quais chavões são mais aplicáveis ao seu público-alvo e, em seguida, trabalhar esses termos no discurso.

Usando ferramentas para o pitch de vendas, a equipe pode aumentar sua capacidade de persuasão e a eficácia de sua comunicação com os clientes. Dessa forma, levando-os a decidir a compra com mais rapidez e confiança.

Identifique as principais causas de falha e tome medidas preventivas

Identifique a perda de um negócio e tome medidas para evitar que isso aconteça novamente, em vez de esperar que o cliente se afaste.

Para identificar problemas na estratégia de vendas e corrigi-los, é fundamental entender as causas das perdas. As mais comuns incluem: não entender as necessidades do cliente, cobrar preços excessivamente altos ou falta de credibilidade da empresa, ou do fornecedor.

Não desista na primeira tentativa, em vez disso, continue tentando

É fundamental não desistir do lead na primeira tentativa, mas sim fazer um acompanhamento para sustentar o relacionamento e demonstrar interesse em atender o lead.

É necessário fazer o acompanhamento e deve ser único para cada cliente. Assim, pode realizar por e-mails, telefonemas ou mensagens.

Mostre que você se lembra do que discutiram anteriormente e enfatize as vantagens do serviço ou bem oferecido. Além disso, você deve ser persistente sem ser intrusivo, sempre respeitando o tempo e as decisões do lead.