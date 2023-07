O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é uma taxa anual cobrada pela prefeitura de cada município. Dessa forma, o pagamento do IPTU geralmente ocorre no início de cada ano, e embora as etapas possam variar de acordo com o município, o processo geral de pagamento é bastante similar.

Saiba como consultar e pagar o IPTU

De forma geral, a maioria das prefeituras ainda emitem carnês físicos para o pagamento do IPTU. Em resumo, esses carnês são entregues no endereço do contribuinte e geralmente contêm todas as informações necessárias para realizar o pagamento. Além disso, as notificações de cobrança podem chegar à residência do contribuinte de maneira parcelada.

Desse modo, verifique se o carnê contém mais de uma opção de pagamento, como pagamento em cota única (com desconto) ou em parcelas. Por conseguinte, selecione a opção de pagamento desejada e respeite o prazo de vencimento indicado no carnê.

Forma de pagamento

Em resumo, o pagamento pode ser efetuado de várias formas, como boleto bancário (por meio do código de barras), caixas eletrônicos, internet banking ou aplicativo do banco. Algumas prefeituras já permitem o pagamento via Pix, uma opção rápida e prática.

Além disso, se a data de vencimento estiver se aproximando e você ainda não recebeu o carnê de pagamento em seu endereço, existe a opção de comparecer pessoalmente à prefeitura e solicitar as guias de pagamento.

Dessa forma, o contribuinte poderá garantir o cumprimento do prazo e efetuar o pagamento dentro do período estabelecido. Normalmente, é necessário apresentar documentos pessoais e um carnê antigo do IPTU, que contenha o número de inscrição municipal do imóvel.

Pelo site da prefeitura

Contudo, caso o contribuinte ainda não tenha recebido o carnê físico do IPTU, uma forma prática de emitir a segunda via das guias de pagamento é através do site da prefeitura. Para isso, acesse o site da prefeitura. De forma geral, a maioria dos sites oficiais dos municípios possui um atalho para o IPTU na página inicial. Caso não encontre, poderá utilizar a função de busca do site digitando “IPTU” para encontrar as informações necessárias.



Geralmente, para acessar a segunda via, é necessário informar alguns documentos, como o CPF e a inscrição municipal do IPTU. Essas informações são solicitadas para garantir a correta identificação do contribuinte.

Dessa forma, o pagamento das vias online pode ser realizado da mesma forma que o carnê físico, ou seja, por meio de boleto bancário, caixas eletrônicos, internet banking ou aplicativo do banco. Em suma, pagar o IPTU é uma obrigação anual para os proprietários de imóveis e conhecer as opções e formas de pagamento disponíveis pode facilitar todo o processo.

IPTU atrasado: como regularizar sua situação?

Caso não tenha sido possível efetuar o pagamento do IPTU dentro do prazo estabelecido ou se uma das parcelas venceu, é importante saber como quitar essa pendência. Contudo, não tente pagar utilizando o carnê recebido no início do ano, pois as guias não estarão atualizadas. Para regularizar a situação, o contribuinte tem algumas opções, como buscar informações junto à prefeitura municipal ou emitir novas guias de pagamento pelo site do município.

Acesse o portal da sua cidade e procure pela seção “IPTU”. Por conseguinte, solicite a emissão das guias. Desse modo, ao emitir as novas guias, verifique as novas datas de vencimento. Ao passo que o valor final será atualizado de acordo com os juros e penalidades aplicados no município.

Caso o contribuinte tenha ficado inadimplente com o pagamento do IPTU ou tenha parcelas em atraso, é possível regularizar a situação emitindo novas guias de pagamento. É importante agir prontamente para evitar possíveis complicações legais ou acúmulos de dívidas. Vale ressaltar que é necessário acessar o site oficial da prefeitura da sua cidade, já que há muitos golpes que envolvem o pagamento de impostos.