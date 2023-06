No Brasil, o Cadastro Único desempenha um papel fundamental ao permitir que o governo conheça as famílias de baixa renda e compreenda suas condições de vida.

Cadastro Único: saiba como funciona o pré-cadastro por aplicativo

Criado pelo Governo Federal, esse registro é operacionalizado e atualizado de forma gratuita pelas prefeituras. Através do Cadastro Único, as famílias podem se candidatar a diversos programas sociais, sendo necessário manter seus dados sempre atualizados como primeiro passo para participação.

Ferramenta social

O Cadastro Único é uma ferramenta essencial no contexto social brasileiro. Visto que permite ao governo conhecer e compreender as condições de vida das famílias de baixa renda.

Criado pelo Governo Federal e operacionalizado pelas prefeituras, esse registro desempenha um papel fundamental ao promover a inclusão social e oferecer suporte às famílias em situação de vulnerabilidade.

Identificação e seleção de beneficiários

De forma geral, o Cadastro Único possibilita a identificação precisa das famílias em situação de baixa renda. Assim, permitindo ao governo direcionar recursos e programas sociais de forma efetiva.

Assim sendo, por meio deste cadastro, as famílias podem ter acesso a benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros.

Através da análise dos dados fornecidos pelas famílias cadastradas, é possível selecionar aquelas que realmente necessitam de auxílio, garantindo a distribuição justa e equitativa dos recursos disponíveis.



Aplicativo do Cadastro Único

Em março de 2022, foi introduzido o aplicativo do Cadastro Único, uma nova ferramenta que permite o pré-cadastro para aqueles que ainda não estão registrados e desejam se cadastrar.

Dessa maneira, essa etapa inicial é essencial para que a família seja incluída no Cadastro Único, no entanto, é necessário comparecer a um posto de atendimento do Cadastro Único em seu município dentro de um prazo de 240 dias para confirmar e complementar os dados da família.

Realizando o pré-cadastro

Caso o cidadão ainda não esteja cadastrado no Cadastro Único, é possível realizar um pré-cadastro. Esse cadastro prévio pode ser feito via aplicativo ou na versão web do CadÚnico.

De forma sucinta, o pré-cadastro possibilita que o cidadão informe dados importantes para seu registro. Assim sendo, após o envio do pré-cadastro, ocidadão deve comparecer a um Posto de Atendimento do Cadastro Único dentro do prazo de 240 dias.

Desta forma, poderá apresentar os documentos de todos os membros da família, além de complementar outras informações essenciais. Visto que essa etapa de apresentação de documentos e complementação de informações é fundamental para concluir o cadastro e garantir o direito de solicitar benefícios sociais.

Atendimento no Posto Municipal

No posto de atendimento municipal, a equipe do Cadastro Único realizará a coleta de informações adicionais referentes ao domicílio, família, escolaridade, trabalho e remuneração.

Para encontrar os Postos de Atendimento do Cadastro Único em sua cidade, é possível consultar o aplicativo ou buscar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Atenção: pré-cadastro é opcional

Contudo, é importante ressaltar que o pré-cadastro é uma etapa opcional. Já que o cidadão pode optar por realizar todo o cadastramento diretamente no posto de atendimento do Cadastro Único. Assim sendo, o pré-cadastro é apenas uma forma de agilizar o processo de registro.

Certamente, o CadÚnico desempenha um papel crucial na identificação das famílias de baixa renda no Brasil. Sendo fundamental para o acesso aos programas sociais oferecidos pelo governo.

Maior acesso ao cadastro para a população

Desta forma, com a introdução do aplicativo do Cadastro Único, o pré-cadastro tornou-se mais acessível, permitindo que as famílias iniciem o processo de registro de forma mais conveniente.

Uma vez que ao manter os dados atualizados e comparecer ao posto de atendimento, as famílias têm a oportunidade de garantir seus direitos. Bem como, de buscar benefícios sociais que possam auxiliá-las em suas necessidades.