Saiba como ser franqueado BotoEsthetic

Você já considerou abrir uma franquia de estética enorme por apenas R$ 1 mil. É isso aí mesmo que você leu. Desta forma, você descobrirá como ser um franqueado BotoEsthetic.

Esta que é uma franquia mega, ultra conceituada no mercado de estética, especializada em estética facial e com investimento a partir de R$ 1 mil, e você pode se transformar num franqueado nesse negócio e ganhar muito dinheiro com isso.

Sobre a BotoEsthetic

A franquia é a realização do sonho de quatro sócios que já atuavam no mercado de estética, e viram a oportunidade de mercado de abrir uma clínica estética, com um nicho facial.

Eles toparam essa oportunidade de abrir uma primeira unidade da BotoEsthetic lá em João Pessoa, na Paraíba. E a unidade foi um sucesso rapidamente, onde eles viram que o modelo de negócio poderia ser replicável e expandido para outras unidades.

Assim, esta franquia, difere de outros negócios de estética, e especificamente dos negócios de botox.

A BotoEsthetic trabalha com três diferenciais, que a destaca de qualquer outra clínica de estética:

Apelo estético, com uma estrutura bonita, organizada, imponente, onde as pessoas gostam de estar;

A experiência de compra do cliente, pois ele não vem na franquia só para realizar o procedimento. Ele vai até a franquia para vivenciar a beleza do ambiente, desfrutando do wi-fi, tirando uma foto no balanço, experimentando uma bebida quente ou gelada, comendo snaks;

Possui preço compatível com o mercado, se comparado com os outros preços praticados pela concorrência.

Quais são as possibilidades de ganho do franqueado?

As possibilidades de ganho do franqueado, depende bastante do tempo de atuação. Mas, é possível indicar alguns valores:

Ticket médio: R$ 1.580,00;

Possibilidade de clientela mensal: entre 200 e 300 clientes;

Possibilidade de faturamento médio mensal de franqueado iniciante: em torno de R$ 60 mil;

Possibilidade de faturamento médio mensal de franqueado com mais de 1 ano de unidade aberta: em torno de R$ 250 mil;

Possibilidade de lucratividade: 26%.

Como ser um franqueado BotoEsthetic?

Par ser franqueado da BotoEsthetic, saiba que o sucesso do crescimento da franquia, é a qualidade e o investimento que a franqueadora faz para o suporte da marca. Assim, a marca possui uma equipe formada e experiente em franquias, prestando todo o suporte desde o momento da venda, até após abrir a unidade.

As pessoas que fazem o suporte, são experientes em clínicas, depois realiza um suporte de administração.

Assim, quando o franqueado entra para a franquia, passa por um programa de formação de gestores, que dura 10 semanas. Desta forma, o franqueado passa a saber sobre:

Estoque;

Fechamento de mês;

Estrutura operacional;

Estrutura financeira e administrativa.

Após a formação, o acompanhamento ocorre mensalmente, por contato digital, além de visitas periódicas na unidade franqueada. Dessa forma a franqueadora consegue garantir que o padrão de qualidade da franquia está sendo mantido na unidade.

Outra questão é o esforço de marketing, onde a marca possui uma equipe responsável por mostrar para o mundo, e para a cidade onde está sendo aberta uma unidade franqueada, mediante estratégias locais e digitais.

Como é o atendimento oferecido pela BotoEsthetic?

Os clientes já avaliam pelas redes sociais que a marca é imponente, está sempre ativa, mostrando ótimos resultados. Assim, organizamos uma sequência de ações que o cliente passa para ser atendido na marca:

Sala de avaliação: neste local é feita uma avaliação para que o cliente se torne a pessoa que deseja ser: o seu sonho de beleza;

Elaboração do plano financeiro: é colocado na ponta do lápis, tudo o que é necessário e possível realizar para transformar o sonho em realidade. Agora que se forma o ticket médio de R$ 1.580,00, sendo decidido o que fará;

Sala de pré-atendimento: realizando os procedimentos combinados, e o cliente vai para a sua casa;

Pós-venda: como realizam os procedimentos, há todo o atendimento pós-procedimento, além disso, vai efetivando o pós-venda, que gera um sentimento de reciprocidade.

Assim, tem um bom acolhimento ao cliente, e ele se sente confortável, e confiante, para realizar outros procedimentos, ótimo para fidelização do cliente.

Quais são os serviços oferecidos na BotoEsthetic?

A marca trabalha com a realização dos seguintes procedimentos:

Aplicação de botox em face e pescoço;

Em termos de preenchimentos faciais, existem diversos protocolos como: botox, ultrassom, multifocado, Melasma, bichectomia, microagulhamento, bioestimuladores de colágeno, entre outros;

Pele: lifting facial, entre outros.

Além da possibilidade de ser franqueador, a Franquia BotoEsthetic, abre a possibilidade de existir sócio investidor, em que, a pessoa investe no mínimo R$ 1 mil, e recebe a cada 3 meses, o percentual sobre os lucros obtidos.