Cerca de 120 milhões de brasileiros têm contas no WhatsApp, tornando o 2º maior mercado depois da Índia. Assim, sem sombra de dúvida, o WhatsApp é um ótimo canal de vendas devido à grande popularidade do aplicativo. Por isso que hoje, indicaremos como vender mais pelo WhatsApp Business.

Neste artigo, forneceremos dicas para melhorar imediatamente a taxa de conversão do seu aplicativo.

Saiba como vender mais pelo WhatsApp Business

Apresentaremos na sequência, algumas dicas de como vender mais pelo WhatsApp:

Comece a utilizar as etiquetas

Usando as etiquetas, é fácil categorizar conversas sobre novos pedidos, pedidos não pagos e pedidos atendidos, entre outras coisas. Assim, crie e armazene respostas prontas para perguntas frequentes que aparecerão em seu perfil. Deste modo, é possível responder instantaneamente aos clientes.

Por exemplo, você pode configurar uma resposta de ausência temporária para que seus clientes saibam quando você estará disponível para responder às perguntas deles.

Crie um catálogo de produtos

A primeira coisa que você pode fazer para vender seu negócio no WhatsApp é criar um catálogo. Neste catálogo, você tem várias opções para apresentar, descrever, precificar seu produto, bem como, direcionar o cliente para o pagamento do produto.



A tecnologia é intrigante porque, quando alguém interage com um de seus anúncios, o WhatsApp inicia imediatamente uma conversa entre sua empresa e clientes em potencial.

Vincule a sua loja do Facebook à sua conta de WhatsApp Business

A seguir, mostraremos como vincular sua loja do Facebook à sua conta do WhatsApp Business após configurar o catálogo de produtos.

O aplicativo, oferece a opção de compartilhar links da sua loja do Facebook diretamente do próprio WhatsApp Business. Para tanto, vá até a página do produto em sua loja do Facebook e, em seguida, clicar em “Mais opções” resolverá o problema.

Junte suas contas do Instagram e do WhatsApp Business

Você também pode vincular sua conta comercial do Instagram à sua conta comercial do WhatsApp. É uma ótima opção se você deseja que seus clientes se sintam mais conectados à sua marca.

Siga os passos abaixo, para estabelecer a conexão:

usando um dispositivo Android, toque em Mais Opções, e se estiver usando um iPhone, toque em Configurações;

Siga este link: Ferramentas de Marketing > Facebook e Instagram.

Selecione Instagram e pressione Avançar. Esta ação abrirá a tela de login do Instagram.

Insira suas informações de login e clique no botão “Entrar”;

Se preferir entrar com sua conta do Facebook, você pode fazê-lo clicando no link Entrar no Facebook;

Escolha um desenvolvedor de conteúdo ou empresa desenvolvedora. Em seguida, pressione o botão Continuar três vezes.

Verifique se as informações da sua conta estão corretas;

Selecione “Adicionar” e depois “Retornar ao WhatsApp” para adicionar o contato.

Ao voltar para o aplicativo WhatsApp Business, você verá sua conta do Instagram na tela do Facebook e do Instagram juntas.

Veja o status do WhatsApp Business

Se você ainda não usa o WhatsApp Status para interagir com os clientes, está perdendo um dos melhores recursos do aplicativo. O status do WhatsApp é a versão do aplicativo de mensagens do recurso Stories do Instagram.

Ao usá-lo, você pode aumentar o reconhecimento da marca e a fidelidade do cliente, compartilhando histórias e anedotas interessantes da empresa.

Considere usá-lo como uma ferramenta complementar em sua estratégia para plataformas de mídia social como Facebook e Instagram.

Você também pode usar o Status como uma ferramenta promocional postando imagens ou vídeos com destaques para anunciar descontos por tempo limitado em sua linha de produtos.

Use grupos para gerar engajamento com os usuários

Você pode ter uma conversa mais aprofundada com seus clientes e construir uma comunidade em torno do seu negócio usando os grupos do WhatsApp. Eles permitem que até 256 pessoas se comuniquem entre si e com sua empresa ao mesmo tempo.

É importante lembrar que este é um canal pelo qual um potencial cliente pode tirar dúvidas sobre sua empresa, produtos e/ou ações recentes de marketing. A chance de entrar no grupo do WhatsApp é exclusiva porque é uma oferta por tempo limitado.

Você pode usar isso a favor da sua marca. Já considerou dizer às pessoas em outros canais que as primeiras 256 pessoas a se inscreverem, por exemplo, terão descontos especiais?

Enviar conteúdo interessante

Se você tem o WhatsApp no ??seu telefone, sabe que o aplicativo nem sempre é a opção mais confiável para enviar dados confidenciais. Algumas pessoas nem se dão ao trabalho de abrir uma mensagem se vier de um número desconhecido.

Por conta disso, você deve ter cautela antes de enviar mensagens pelo WhatsApp para seus clientes, principalmente se eles não conhecem sua marca e ainda não fizeram uma compra com você.