Todo mundo sabe como fazer uma limpeza em casa, certo? De certa maneira, isso é verdade. É natural que as crianças adquiram hábitos de limpeza de seus pais, aprendendo inconscientemente a habilidade ao longo do tempo. Mas, as pessoas cometem erros na hora de limpar, desde usar o produto errado para a superfície a ser limpa até outros erros menos óbvios. Por isso que hoje, indicaremos o que não fazer na hora da faxina.

Aprenda os truques para manter uma casa impecável.

Se você mora no mesmo local por um longo período, provavelmente estabeleceu uma rotina para manter o espaço limpo e livre de poeira e sujeira. Além disso, provavelmente continua comprando os mesmos suprimentos para esta manutenção.

Desta forma, cada rotina que aprendemos e implementamos acaba sendo a melhor para o ambiente de nossa casa. É preciso não ser descuidado com áreas vitais de nossas vidas, pois só perceberá o estrago que fizemos, quando já é tarde demais para consertar o problema.

Saiba o que não fazer na hora da faxina

Organizamos alguns erros comuns que você deve evitar ao preparar sua faxina semanal:

Jamais utilize produtos de limpeza diretamente sobre as superfícies

Colocar produtos de limpeza diretamente dobre as superfícies pode danificar, manchando a superfície para sempre. Portanto, sempre dilua o produto em água, para depois utilizar nas superfícies.

Com exceção de panelas e frigideiras muito engorduradas, que antes de utilizar os produtos para limpeza, é necessário limpar com um pedaço de papel, toda a gordura existente.



Você também pode gostar:

Iniciar a faxina pelos lugares mais sujos

Se você começa com as áreas mais sujas e trabalha até as mais limpas, a limpeza será mais rápida e eficiente. Normalmente, o hábito é começar pelas peças da casa mais limpas, e deixar para depois as mais sujas. O que ocorre é que além de cansar mais e muitas coisas ficam por fazer.

Não utilize o mesmo acessório para limpar todas as peças

Um exemplo clássico disso, é não utilizar a mesma esponja da pia, para limpar calçados e banheiros. Mantenha uma esponja para cada tipo de limpeza. Guarde-os em locais separados, e use somente para um fim.

Portanto, não esqueça de lavar e secar cada acessório, depois do uso.

Não limpe as janelas em dias ensolarados

A regra diz, que para limpar um vidro de janela, é preciso que o sol não esteja incidindo diretamente sobre o vidro. Se fizer isso, o vidro ficará com manchas e marcas, que só podem ser removidas com produtos químicos mais agressivos.

Não esqueça que a limpeza do vidro, requer um pano macio para limpar e outro para secar. Jamais use jornal.

Mantenha seus produtos de limpeza guardados em um único lugar

Procure sempre organizar um lugar específico para guardar os produtos de limpeza, pois os produtos podem deixar marcas em superfícies de madeira e metal e, neste último caso, podem até causar oxidação.

Além disso, procure não utilizar produtos compostos por saponáceos no mesmo chão.

Deixe sempre para limpar o chão no fim da faxina

Começar a limpeza pelo chão, é o mesmo que começar a construir uma casa pelo telhado. Inicialmente, tire o pó dos móveis, organize as partes superiores, e somente no final, limpe o chão.

Um piso impecável contribui para uma impressão geral de limpeza e garante que todos que moram ali se sintam melhor.

Tenha muita atenção ao usar a água sanitária

A água sanitária é uma grande aliada na limpeza, no entanto, sua capacidade de higienizar as áreas em questão deve ser avaliada com cautela, por poder trazer riscos à saúde e danos à superfície.

Procure deixar a água sanitária longe de qualquer coisa feita de madeira, granito, porcelana e alguns metais.

Antes de limpar o chão, procure sempre varrer a poeira e a sujeira

O primeiro passo para limpar o chão é recolher o lixo e a poeira usado que estão no chão. Muitas pessoas, vão juntando a sujeira com o pano úmido, e acaba por deixar todo o chão mais sujo ainda.

Assim, procure varrer bem o chão, juntando toda a sujeira, e depois passe pano úmido, para tirar todo o pó.

Prestou atenção em todas as dicas que damos?

A sua faxina semanal nunca mais será a mesma, evitando os erros que apontamos neste artigo.

Agora você pode fazer a limpeza sem se preocupar em danificar seu piso ou móveis.

Lembre-se de procurar os produtos certos e usar as ferramentas certas! A tecnologia está a serviço também da limpeza da casa, portanto, troque o esfregar muito por utilizar os produtos certos.