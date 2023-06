Saiba tudo sobre a terceirização de serviços

Um tipo de contrato de serviço é a “terceirização de serviços”, em que um consumidor de serviço contrata uma empresa intermediária para realizar um trabalho específico em seu nome. Segundo pesquisa realizada pela Fundação de Estudos Gerenciais, a terceirização aumentou 94% durante a pandemia e, desde então, continua crescendo anualmente. Por isso que hoje, indicaremos tudo sobre a terceirização de serviços.

Este método de prestação de serviços tem o potencial de gerar benefícios significativos para as empresas, pois podem contratar trabalhadores altamente qualificados a um custo razoável.

Isso vale até mesmo para áreas de alta prioridade, como finanças e tecnologia da informação, onde essa terceirização pode ajudar a reduzir custos significativamente.

Este artigo irá aprofundar o conceito de prestação de serviço, como funciona na prática e as vantagens e desvantagens que pode oferecer para o seu negócio.

O que exatamente significa “terceirização de serviços”?

Existem três entidades em jogo na terceirização de serviço: o tomador do serviço, o intermediário do serviço e o provedor do serviço. Um contrato de prestação de serviço entre a empresa captadora e o intermediário é retrabalhado nesse modelo para o intermediário colocar seus funcionários à disposição da empresa adquirente para realizar o serviço pactuado.

Observe que os funcionários da empresa prestadora de serviços não possuem vínculo empregatício com a contratante deles, pois todas as transações são realizadas pela empresa intermediária.

Por instância, empresa X, o consumidor, pode contratar a empresa de limpeza Y, intermediária de serviços, por meio de contrato de prestação de serviços para manter a limpeza de um de seus imóveis comerciais. A empresa Y disponibiliza os seus prestadores de serviços para o exercício dessas funções, ainda que não sejam empregados da empresa X.

Desta forma, a oportunidade de alavancar mão de obra especializada nas atividades complementares do negócio a um custo reduzido é uma grande vantagem da terceirização de serviços. Isso permite que a empresa se concentre em questões centrais enquanto terceiriza tarefas menos cruciais.

Além disso, uma ampla gama de serviços, desde arrumação geral, transportes, até áreas mais especializadas, como finanças e tecnologia da informação, podem ser terceirizada.



Quais são os desafios da terceirização de serviços?

Como em qualquer prestação de serviço, a terceirização vem com seu quinhão de desvantagens e desafios a serem superados. Apresentamos na sequência os dois principais:

Concorrência crescente

A concorrência entre os trabalhadores é possível. Às vezes, a impressão que se tem, é haver uma concorrência entre os funcionários da empresa, e os terceirizados, inclusive pelo fato de terem ordenamentos diferenciados para a realização das tarefas.

Isso pode ser evitado com uma gestão que valoriza a promoção de uma cultura de pertencimento e respeito a todos os colaboradores.

Gestão de fornecedores

Devido à novidade do modelo de serviço e à legislação que o acompanha, grandes corporações que terceirizam uma ampla variedade de serviços podem ter dificuldade de acompanhar todos os seus contratos e garantir que seus prestadores de serviços cumpram sua parte no acordo.

No Brasil, a partir da Lei 13.429/2017 (Lei da Terceirização), nada impede que uma empresa recorra à terceirização de serviços para atividades-fim. Dessa forma, deixando-a livre para terceirizar qualquer tipo de atividade que julgar conveniente.

Quais os principais benefícios da terceirização de serviços?

Considerando que o principal objetivo da terceirização de serviços é a redução de custos, o negócio normalmente incorrerá em custos mais baixos. Deste modo, mantendo tipos específicos de produção e prestação de serviços sob sua proteção, seja na forma de suprimentos ou atribuições de mão de obra.

Além disso, a empresa poderá contar com profissionais com especialização e com grande conhecimento na área em questão, por terem contratos uma empresa com grande conhecimento no assunto.

Entre os benefícios de terceirizar a prestação de serviços tem-se:

aumento na produtividade;

melhoria da gestão interna;

menos desperdício;

mais empregos criados;

deixar a empresa focar no que ela faz de melhor;

flexibilidade de funcionários com contratos sazonais;

melhoria na qualidade dos serviços ou bens fornecidos pela empresa.

Existem muitos outros contextos em que a prestação de serviços é muito comum. Como exemplo, podemos olhar para o setor de contabilidade, onde ter trabalhadores qualificados à mão é essencial para atividades como controle de estoque e economia.

Além disso, é necessário em ambientes onde uma força de trabalho considerável é necessária para cobrir todos os turnos em uma ampla gama de responsabilidades. Por exemplo, paisagismo, bufê, mídia social e instalação de equipamentos.

Por fim, pode terceirizar quase todos os tipos de trabalho no Brasil, com exceção das funções de vigilante e transporte de valores. Visto que, para as quais é obrigatório que os trabalhadores possuam contratos pelo sistema CLT.