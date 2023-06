Saiba tudo sobre as 4400 vagas do concurso PM PA

O concurso PM PA tem despertado grande interesse entre os concurseiros e aspirantes à carreira policial. Com um total de 4.400 vagas oferecidas, o certame tem sido alvo de muitas expectativas e dúvidas.

Por isso, neste texto exploraremos todos os detalhes sobre o concurso PM PA, para ajudar você, que sonha em entrar para a instituição. Então, para saber mais detalhes sobre isso, leia até a última linha. Boa leitura!

Saiba mais sobre o concurso PM PA

O aguardado concurso PM PA está cada vez mais próximo de se tornar realidade com a confirmação de 4.400 vagas destinadas aos novos integrantes da Polícia Militar do Estado do Pará.

A notícia foi anunciada pela vice-governadora do estado, trazendo esperança para milhares de candidatos em busca de uma carreira na área da segurança pública.

Segundo a divulgação, o processo seletivo contemplará 4.000 vagas para praças e outras 400 para oficiais, oferecendo oportunidades tanto para aqueles que almejam ingressar na carreira de base, quanto para os que possuem interesse em alcançar cargos de maior liderança.

Além disso, a expectativa é de que a banca organizadora do concurso seja contratada ainda neste mês de julho, aumentando a ansiedade dos candidatos que estão se preparando para as etapas do certame.

Ademais, a realização das provas está prevista para acontecer até o final do ano, possibilitando que os aprovados assumam suas respectivas funções em um futuro próximo.

Vagas e requisitos do concurso



O concurso PM PA oferece um total de 4.400 vagas, distribuídas entre os cargos de Soldado e Oficial.

Para concorrer ao cargo de Soldado, é necessário possuir o ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, entre outros requisitos.

Já para o cargo de Oficial, é exigido o nível superior completo em Direito, além dos demais critérios estabelecidos pelo edital.

Remuneração e benefícios ofertados

Como o edital ainda não saiu, não é possível saber com precisão quais serão os salários e benefícios disponíveis no concurso PM PA.

No entanto, a remuneração inicial média para o cargo de Soldado é atrativa, com salário de cerca de R$3.486,80, incluindo o vencimento básico e demais benefícios.

Já para o cargo de Oficial, a remuneração inicial é ainda mais significativa, chegando a aproximadamente R$6.249,52.

Além do salário, os aprovados no concurso PM PA contarão com benefícios como assistência médica, assistência odontológica, auxílio-alimentação e possibilidade de ascensão na carreira.

Como se preparar para o certame?

Preparar-se adequadamente para o concurso PM PA é fundamental para aumentar suas chances de aprovação. Por isso, veja aqui algumas dicas sobre como se preparar:

Conheça o edital: Leia atentamente o edital do concurso para entender todas as informações e requisitos necessários, como conteúdo programático, cronograma das etapas e critérios de avaliação;

Estude as disciplinas específicas: dedique tempo para estudar as disciplinas exigidas no edital, como Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação. Utilize materiais atualizados e específicos para concursos da área policial;

Faça simulados: realize simulados para praticar o tempo de resposta e se familiarizar com o formato das questões. Isso ajudará a identificar seus pontos fracos e a direcionar seus estudos;

Treine o condicionamento físico: prepare-se fisicamente para o Teste de Aptidão Física (TAF), sendo uma etapa eliminatória do concurso. Desenvolva resistência cardiovascular, força e flexibilidade por meio de exercícios regulares;

Mantenha uma rotina de estudos: estabeleça um cronograma de estudos que se adeque ao seu tempo disponível. Assim, divida o tempo entre as disciplinas, revisões e prática de exercícios;

Busque materiais de qualidade: Utilize livros, videoaulas, cursos preparatórios e outras fontes confiáveis de estudo para obter um material de qualidade e atualizado;

Mantenha-se motivado: lembre-se do seu objetivo e mantenha-se motivado ao longo da jornada de preparação. Estabeleça metas realistas e celebre suas conquistas ao longo do caminho.

Seguindo essas dicas e dedicando-se com disciplina e determinação, você estará mais preparado para enfrentar o concurso PM PA e aumentar suas chances de alcançar a tão desejada aprovação.

Comece a se preparar desde já para as provas

O concurso PM PA deverá ofertar 4.400 vagas, e é uma grande oportunidade para quem almeja uma carreira na área policial e deseja contribuir para a segurança pública do estado do Pará.

Com uma remuneração atrativa, benefícios e um processo seletivo criterioso, o certame desperta grande interesse entre os concurseiros.

Assim, a preparação adequada e o empenho são fundamentais para obter sucesso nas etapas do concurso.

Então, se você tem o perfil desejado e está disposto a se dedicar aos estudos, aproveite essa oportunidade e dê o primeiro passo para uma carreira promissora na Polícia Militar do Pará. Boa sorte!