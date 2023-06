Saiba tudo sobre o novo concurso bombeiros RJ Oficial

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está preparando um novo concurso com 50 vagas para a carreira de Oficial.

Com previsão para ser lançado em breve, o certame será uma oportunidade para quem deseja ingressar na corporação e seguir carreira na área de salvamento, emergência e proteção contra incêndios.

Para saber mais sobre o novo concurso de Bombeiros RJ Oficial, continue lendo este texto até o final e saiba tudo o que precisa para se preparar para o processo seletivo. Boa leitura!

Novo concurso bombeiros RJ Oficial, saiba mais

O concurso bombeiros RJ Oficial já foi autorizado, e deve ofertar cerca de 50 vagas para o cargo.

Essa é uma excelente oportunidade para quem sonha em se tornar Oficial Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Afinal, o salário inicial bruto para o cargo é de R$7.728,52, podendo chegar a R$10.862,55 conforme as promoções ao longo da carreira.

O Concurso Bombeiros RJ Oficial é uma grande oportunidade para ingressar na carreira militar e servir à população do Rio de Janeiro, além de oferecer estabilidade financeira e emocional. Portanto, quem deseja participar deve se preparar para garantir um bom desempenho na prova e estar apto a passar pelas demais etapas.

Como foi a última edição do concurso bombeiros RJ Oficial?

O último concurso bombeiros RJ ocorreu em 2022, e ofertou 40 vagas. As provas contaram com diversas questões, distribuídas entre Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa e Inglês. Já o Teste de Aptidão Física consistirá em provas de corrida de 12 minutos, elevação do corpo na barra fixa, flexão abdominal e natação em piscina.



O último concurso dos Bombeiros do RJ teve uma grande concorrência, com muitos candidatos disputando poucas vagas. Os pré-requisitos para participar do concurso eram possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens, além de carteira de habilitação categoria B.

Os salários oferecidos para o cargo de Oficial dos Bombeiros do RJ são bastante atrativos e variam conforme o tempo de serviço e promoções alcançadas, podendo chegar a mais de R$10 mil mensais.

Dessa forma, o último concurso dos Bombeiros do RJ foi bastante concorrido e exigiu preparo e dedicação dos candidatos para enfrentar todas as etapas. Tanto as provas teóricas quanto as provas práticas de aptidão física.

Quais os requisitos do concurso?

Para participar do concurso do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para Oficial, é preciso preencher alguns requisitos, tais como:

Ser brasileiro ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da matrícula;

Possuir altura mínima de 1,65 m (homens) ou 1,60 m (mulheres);

Ter concluído o ensino médio ou equivalente;

Estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares (para homens);

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” no mínimo;

Ter aptidão física e mental para exercer as funções inerentes ao cargo.

Além disso, para se candidatar a uma das vagas que oferecem, é preciso realizar a inscrição no site da banca organizadora do concurso, que divulgarão previamente no edital.

Após a inscrição, os candidatos devem se preparar para as provas, que incluem prova objetiva, teste de capacidade física, exame de saúde e avaliação psicológica.

Ao passar em todas as etapas, o candidato terá o direito de se tornar Oficial do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, atuando em prol da população e garantindo a segurança de todos.

Como se preparar para o concurso bombeiros RJ Oficial

Primeiramente, para se preparar para o concurso de bombeiros RJ Oficial, é preciso muito estudo e dedicação, além de seguir algumas dicas importantes para conquistar uma boa colocação.

O primeiro passo é conhecer bem o edital e todas as informações sobre o concurso, desde a data de inscrição até a prova e os requisitos para aprovação. É importante também criar uma rotina de estudos diários, com horários definidos e uma disciplina rigorosa.

O candidato deve buscar materiais atualizados e confiáveis, como apostilas, livros, videoaulas e simulados. É recomendável fazer também aulas preparatórias com professores especializados para tirar dúvidas e receber orientação de como estudar de forma mais eficiente.

Outra dica importante é ter um bom condicionamento físico. Visto que, o concurso inclui testes físicos para avaliar a capacidade do candidato em situações reais de combate a incêndios e resgate. Portanto, deve estar bem preparado para o desgaste físico da prova e posteriormente da profissão que exige bastante.

Por fim, é preciso ter motivação e confiança, acreditando em seu potencial e mantendo a perseverança até a conquista da vaga!