SAIU A LISTA DE APROVADOS DO SISU para o 2º semestre; veja como consultar

Após receber mais de 300 mil inscrições, o SISU divulgou a lista de aprovados na seleção do 2º semestre nesta terça-feira, dia 27 de junho.

Os participantes foram selecionados de acordo com a pontuação obtida na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o número de vagas disponíveis e a modalidade escolhida.

Para que você consiga acessar o resultado do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a lista de aprovados do SISU 2023/2. Vamos conferir!

Resultado do SISU 2023/2 é divulgado nesta terça-feira (27)

O SISU divulgou hoje, terça-feira, a lista de aprovados no processo seletivo do 2º semestre. Como em todas as edições da seleção e conforme o calendário, somente uma única chamada foi divulgada.

A lista de aprovados já pode ser acessada diretamente pelos candidatos no Portal de Acesso Único do MEC, Ministério da Educação. No portal, os candidatos devem clicar em “Resultado da chamada regular – consultar”. Depois disso, já no site do SISU, os interessados deverão selecionar instituição, local de oferta, curso, grau e turno. Agora, basta consultar a listagem, em ordem alfabética, dos selecionados em cada curso.

Os candidatos com pontuação suficiente para aprovação na 1ª opção de curso indicada serão convocados para essa opção. Os participantes foram convocados para a 2ª somente se não fossem aprovados na 1ª escolha.

Segundo o anúncio oficial do MEC, a lista é única e compreende os candidatos selecionados em todas as modalidades do SISU (ampla concorrência e ações afirmativas).

Os participantes que foram aprovados no SISU deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 27 de junho e 04 de julho.

Nesta edição, o SISU ofereceu 51.277 vagas para os participantes, sendo 24.726 vagas para a modalidade “ampla concorrência” e 22.560 para a modalidade “reserva de vagas”. As vagas contemplavam mais de 1600 cursos de graduação diferentes em instituições brasileiras.



Como funciona a lista de espera do SISU 2023/2?

Se você não foi aprovado na chamada regular do SISU, fique tranquilo. Nesta terça-feira começou também o período de inscrições para a lista de espera do SISU 2023/2.

A lista de espera é direcionada para os candidatos que não foram aprovados em nenhuma das duas opções de cursos indicados na chamada regular do SISU 2023/2. Ela é uma ótima alternativa para os participantes que não foram aprovados, mas que querem conseguir uma vaga em uma instituição brasileira de ensino superior

Participar da lista de espera do SISU é muito simples. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o Portal de Acesso Único do MEC com os dados da conta gov.br;

Portal de Acesso Único do MEC com os dados da conta gov.br; Indique o interesse em participar da lista de espera em uma das duas opções indicadas durante as inscrições no SISU.

Todos os candidatos interessados deverão declarar interesse em participar da lista até o dia 04 de julho. Os participantes aprovados não poderão participar da lista de espera.

Quanto aos resultados, é importante notar que cada uma das universidades participantes do SISU é responsável pela divulgação da chamada da lista de espera. A convocação dos estudantes da lista de espera irá acontecer a partir do dia 10 de julho

Como fazer a matrícula depois de ser aprovado no SISU 2023/2?

É importante notar que todos os candidatos aprovados deverão indicar interesse na vaga obtida até o dia 04 de julho.

Além disso, é importante que os candidatos acompanhem os documentos e editais publicados por cada instituição, uma vez que cada universidade é responsável por divulgar informações relacionadas aos procedimentos de matrícula.

O prazo para matrícula é sempre o mesmo, mas os procedimentos podem variar bastante de instituição para instituição. Algumas universidades participantes do SISU, por exemplo, solicitam ao candidato a realização de uma pré-matrícula online, enquanto outras instituições de ensino exigem que a matrícula seja realizada de forma presencial.