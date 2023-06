saiu edital com 92 vagas + CR

Saiu o concurso São Vicente, São Paulo. Ao todo são 92 vagas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são para vários cargos.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 20 de junho a 20 de julho, no site da banca organizadora, IBAM. As taxas variam de R$ 56,00 a R$ 114,00, a depender do cargo.

Vagas concurso São Vicente

Confira a seguir as oportunidades de acordo com o nível de escolaridade:

Nível fundamental

CARGOS VAGAS SALÁRIO Motorista Socorrista CR R$ 1.780,79 +

470,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)*

Ensino médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente da Autoridade de Trânsito 10 + CR R$ 2.569,48 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta) Agente de Combate às Endemias 20 + CR R$ 2.640,00 +

470,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta) Assistente Administrativo 40 + CR R$ 2.012,29 +

470,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Auxiliar em Saúde Bucal CR R$ 1.780,79 +

470,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Técnico de Enfermagem CR R$ 2.273,88 +

470,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Técnico de Farmácia CR R$ 2.273,88 +

470,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Técnico de Radiologia – 24 h/s CR R$ 1.842,65 + R$

151,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Topógrafo 01 + CR R$ 2.273,88 +

470,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)

Curso superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista de Sistemas 03 + CR R$ 3.280,93 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Arquiteto 01 + CR R$ 4.189,44 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Assistente Social 10 + CR R$ 2.538,64 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Auditor Fiscal de Tributos Municipais 03 + CR R$ 3.123,66 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* +

GPF (variável)** Biólogo CR R$ 2.903,50 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Dentista Cirurgião Buco Maxilo Facial – 24

h/s CR R$ 3.394,99 + R$

151,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Enfermeiro (várias especialidades) CR R$ 3.280,93 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta) Engenheiro (várias especialidades) 02 + CR R$ 4.189,44 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Farmacêutico CR R$ 2.903,50 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Fisioterapeuta CR R$ 2.538,64 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Geólogo 01 + CR R$ 4.189,44 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Nutricionista CR R$ 2.903,50 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)* Turismólogo 01 + CR R$ 2.569,48 + R$

328,00 (abono

alimentação) + R$

400,00 (cesta)*



Como serão as provas do concurso São Vicente?

A prova objetiva está marcada para o dia 03 de setembro. Além da fase objetiva, o concurso vai contar com as seguintes etapas:

prova de aptidão física para o cargo de Agente da Autoridade do Trânsito;

prova de estudo de caso para os cargos de Analista de Sistemas e Auditor Fiscal de Tributos Municipal; e

prova de títulos para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipal.

Os candidatos do concurso São Vicente serão submetidos às disciplinas gerais e específicas. Segundo o edital, haverá Avaliação de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para o cargo de Agente de Trânsito. Serão convocados apenas os candidatos habilitados na prova escrita objetiva.

A prova de Estudo de Caso será de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos habilitados na prova escrita objetiva de Analista de Sistemas e Auditor Fiscal de Tributos Municipais.

Já a prova de títulos do concurso São Vicente vai acontecer para os candidatos habilitados na prova escrita objetiva de Auditor Fiscal de Tributos Municipais.

Concurso São Vicente para auditor

Foi publicado um novo edital de concurso público para a prefeitura de São Vicente, São Paulo, com a oferta de 03 vagas mais formação de cadastro reserva para Auditor Fiscal de Tributos Municipais (ISS).

Os interessados poderão se inscrever até o dia 20 de julho, pelo portal IBAM. A taxa é R$ 114.

Para ingressar no cargo é necessário possuir curso de graduação superior em Administração, Administração Pública, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou Direito.

Vagas e salários concurso São Vicente

Ao todo são 03 vagas mais cadastro reserva. Sobre a remuneração, além do vencimento base de R$ 3.123,66, o servidor ainda recebe R$ 328,00 de abono alimentação, R$ 400,00 de cesta básica e Gratificação de Produtividade Fiscal – GPF variável (observado o máximo de 134% do salário-base).

Provas

A avaliação vai acontecer em três etapas:

provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório;

de caráter classificatório e eliminatório; prova de estudo de caso de caráter classificatório e eliminatório;

de caráter classificatório e eliminatório; prova de títulos de caráter classificatório.

A fase objetiva vai acontecer no dia 03 de setembro.

Clique aqui e acesse o edital completo.