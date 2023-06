saiu edital com mais de 300 vagas para médio e superior

O concurso CORE PB (Conselho Regional do Representantes Comerciais no Estado da Paraíba) foi liberado. Ao todo são 303 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se candidatar entre os dias 19 de junho e 20 de julho de 2023 através do site da banca, Instituto Consulplan. A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade, sendo de:

Nível médio: R$ 77,07

Nível superior: R$ 96,03

Vagas concurso CORE PB

As oportunidades são para médio e superior nos seguintes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO REQUISITOS Assistente Jurídico 01 + 100 CR R$2.742,07 + benefícios Ensino Superior completo em Direito, devidamente registrado e em situação regular junto à Ordem dos Advogados do Brasil Assistente Administrativo 01 + 100 CR R$ 2.513,57 + benefícios Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Fiscal 01 + 100 CR R$ 2.513,57 + benefícios Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Requisitos básicos do concurso CORE PB

Segundo o edital, os requisitos básicos são:

a) ser aprovado em todas as fases do concurso público;

b) ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;



c) estar em gozo dos direitos políticos;

d) estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

e) estar quite com as obrigações eleitorais;

f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;

g) ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

h) apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

i) apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;

j) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo;

e k) não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; e l) cumprir as determinações deste edital.

Como serão as provas do concurso CORE PB?

O documento avisa que o certame vai contar com as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, par o cargo de Assistente Jurídico.

As avaliações do concurso CORE PB acontecerão na capital da Paraíba, João Pessoa. A prova objetiva vai acontecer no dia 27 de agosto e vai contar com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

raciocínio lógico-matemático;

conhecimentos específicos.

Conteúdo programático parcial

Confira a seguir o que vai nas provas do concurso

Para nível superior, as disciplinas são:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos literários e/ou informativos, extraídos de livros, revistas e jornais. 2. Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: quadrinhos, tiras, outdoors, propagandas, anúncios etc. 3. Nova ortografia. 4. Acentuação gráfica. 5. Pontuação. 6. Crase. 7. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 8. Morfossintaxe: classes de palavras: estrutura, formação, flexão e emprego no contexto da enunciação. 9. Frase, oração e período. 10. Termos da oração e suas funções morfossintáticas. 11. Relações sintático-semânticas entre as orações de um período. 12. Processo de coordenação e de subordinação. 13. Sintaxe de concordância e regência. 14. Semântica: sinônimos e antônimos. 15. Conotação e denotação. 16. Figuras de Linguagem. 17. Redação de correspondências oficiais.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO: 1 Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 2 Princípios de contagem e probabilidade. 3 Arranjos e permutações. 4 Combinações. 5 Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6 Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7 Equações e inequações. 8 Sistemas de medidas. 9 Volumes. 10 Compreensão de estruturas lógicas. 11 Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e conclusões). 12 Diagramas lógicos.

Confira aqui o edital completo e as disciplinas par nível médio