saiu edital com quase 90 vagas e salários acima de R$ 8 mil

Saiu mais um grande concurso do TJ ( Tribunal de Justiça). Dessa vez, o órgão de São Paulo liberou edital com vagas para nível superior.

As inscrições para o concurso TJ SP serão abertas no dia 30 de junho até o dia 08 de agosto, por meio do site da Fundação Vunesp, organizadora. A taxa de inscrição é R$ 96.

Vagas concurso do TJ

Ao todo serão 88 vagas para Oficial de Justiça. As oportunidades serão distribuídas para as seguintes regiões administrativas:

1ª Região Administrativa Judiciária: São Paulo (capital);

2ª Região Administrativa Judiciária: Araçatuba;

3ª Região Administrativa Judiciária: Bauru;

4ª Região Administrativa Judiciária: Presidente Prudente;

6ª Região Administrativa Judiciária: Ribeirão Preto;

7ª Região Administrativa Judiciária: Santos;

8ª Região Administrativa Judiciária: São José do Rio Preto;

9ª Região Administrativa Judiciária: São José dos Campos; e

10ª Região Administrativa Judiciária: Sorocaba.

Além dos benefícios pagos aos aprovados, os servidores terão ganhos iniciais de R$8.804,85.

Como serão as provas do concurso do TJ ?

As provas serão aplicadas no dia 15 de outubro. Ao todo terão 100 questões com duração de cinco horas. As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa (20);

Conhecimentos Específicos (58); e

Conhecimentos Gerais/Atualidades (quatro), Matemática (dez) e Informática (oito).

Acesse o edital completo aqui



Você também pode gostar:

Outros concursos TJ

O concurso TJ SE (Tribunal de Justiça de Sergipe) anuncia que o edital foi liberado. As oportunidades serão para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 03 de julho a 02 de agosto, no site da banca organizadora, FGV (Fundação Getúlio Vargas). A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade, sendo de:

Nível Médio: R$ 100,00

R$ 100,00 Nível Superior: R$ 150,00

Vagas concurso TJ SE

Ao todo sã0 61 vagas para os seguintes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário – Área Administrativa/Judiciária (nível médio) 38 vagas ampla; 2 vagas PcD; 10 vagas candidatos negros R$ 3.738,62 Técnico Judiciário – Programação de Sistemas (nível médio) 2 vagas ampla R$ 3.738,62 Analista Judiciário (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Banco de Dados (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Suporte Técnico em Infraestrutura (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Segurança da Informação (nível superior) CR R$ 6.134,62 Análise de Sistemas – Web Designer (nível superior) CR R$ 6.134,62 Arquivologia (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Contabilidade (nível superior) CR R$ 6.134,62 Engenharia Civil (nível superior) CR R$ 6.134,62 Engenharia Elétrica (nível superior) CR R$ 6.134,62 Estatística (nível superior) 3 vagas ampla R$ 6.134,62 Fisioterapia (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Medicina – Clínica Geral (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Medicina – Psiquiatria (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62 Medicina – Medicina do Trabalho (nível superior) 1 vaga ampla R$ 6.134,62

Além dos valores citados, o concurso ainda oferta estes benefícios: