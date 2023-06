saiu edital com vagas para nível médio e superior

O concurso CRB RS (Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul — 10ª Região) está com edital na praça.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 29 de junho a 28 de julho. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pela página www.objetivas.com.br. As taxas de participação são:

R$ 60 (auxiliar administrativo);

R$ 65 (bibliotecário fiscal).

Vagas concurso CRB RS

Há 01 vaga mais formação de cadastro reserva para os seguintes cargos: auxiliar administrativo (um posto + CR) e bibliotecário fiscal (CR), com salário de R$ 2.762 e R$ 3.261, respectivamente. A primeira carreira cobra ensino médio, enquanto a segunda exige curso superior em biblioteconomia.

Além dos salários informados, os aprovados ainda terão direito a vale-alimentação de R$ 660, vale-transporte e plano de saúde. As vagas são para Porto Alegre.

Como serão as provas concurso CRB RS?

As provas objetivas estão marcadas para 22 de outubro e contarão com 40 questões. As disciplinas cobradas serão:

língua portuguesa;

legislação e conhecimentos gerais;

conhecimentos específicos.

Acesse o edital aqui



