saiu edital para nível médio e superior; confira cargos

O concurso Câmara de Lavras, Minas Gerais, anuncia que saiu edital para nível médio e superior. Os interessados poderão receber salários até R$ 5 mil.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 21 de agosto a 21 de setembro, no site da banca organizadora, FUMARC, ao custo de R$ 70,00 a R$ 120,00. Confira as taxas:

Fundamental: R$ 70,00

R$ 70,00 Superior : R$ 100,00

: R$ 100,00 Advogado e Controlador: R$ 120,00

Vagas concurso Câmara de Lavras

As oportunidades são para nível médio e superior. Ao todo são 16 vagas. Veja a tabela:

Ensino médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar Administrativo 4 R$ 1.958,49 Auxiliar Legislativo 1 R$ 2.278,78 Auxiliar Técnico 1 R$ 2.278,78

Curso superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Advogado 2 R$ 2.816,59 Assistente Administrativo – Administração 1 R$ 3.083,53 Assistente Administrativo – Ciência da Informação 1 R$ 3.083,53 Assistente Administrativo – Ciências Contábeis 1 R$ 3.083,53 Assistente de Comunicação – Comunicação Social 1 R$ 3.399,59 Assistente Legislativo – Orçamentos e Finanças 1 R$ 3.399,59 Assistente Legislativo – Direito 2 R$ 3.399,59 Controlador 1 R$ 5.099,39

Requisitos básicos



Os requisitos básicos para inscrição do concurso Câmara de Lavras são:

a) ter sido aprovado e classificado neste Concurso Público;

b) ser brasileiro nato ou naturalizado e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data de contratação;

d) encontrar-se no pleno exercício dos direitos civis e políticos;

e) estar em dia com as obrigações eleitorais;

f) estar em dia com as obrigações militares, sendo candidato do sexo masculino;

g) possuir a escolaridade/requisitos exigidos para o cargo pretendido, de acordo com o disposto no Anexo II deste Edital, apresentando a devida documentação comprobatória na data da contratação;

h) cumprir as determinações deste Edital;

i) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual se inscreveu. Para tanto, poderá ser submetido a exames adicionais realizados por profissionais da Câmara Municipal de Lavras ou por ela indicados;

j) apresentar atestado de bons antecedentes criminais;

k) atender aos requisitos mínimos estabelecidos para cada cargo, constantes do Anexo VIII da lei Complementar no. 387/2019;

l) apresentar certidões negativas cível e criminal, no mínimo relativas aos últimos oito (08) anos, de todo e qualquer domicílio adotado pelo candidato no mesmo período, fornecidas pelos órgãos de distribuição de 1º grau da Justiça Federal e Estadual, e também Militar;

m) não estar enquadrado em nenhum artigo da Lei complementar nº 135/2010,conhecida como lei da Ficha Limpa.

Como serão as provas do concurso Câmara de Lavras?

O certame vai contar com mais de uma etapa. A realização das fases vai depender do cargo escolhido pelo candidato:

1ª Etapa – Prova Objetiva de Múltipla Escolha: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva de Múltipla Escolha: para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova Aberta: para os cargos Assistente Legislativo, Assistente de Comunicação, Advogado e Controlador, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Aberta: para os cargos Assistente Legislativo, Assistente de Comunicação, Advogado e Controlador, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª Etapa – Prova de Títulos: para todos os cargos de Nível Superior, de caráter classificatório.

A fase objetiva está marcada para o dia 22 de outubro. Ao todo serão 30 a 40 questões de acordo com o cargo. As disciplinas cobradas serão:

Auxiliar Administrativo: Língua Portuguesa – 10 Noções de Informática – 10 Legislação – 10



Auxiliar Legislativo e Auxiliar Técnico: Língua Portuguesa – 10 Noções de Informática – 5 Legislação – 5 Conhecimentos Específicos – 10



Advogado: Língua Portuguesa – 10 Conhecimentos Específicos – 30



Assistentes (Administrativo, Comunicação e Legislativo) e Controlador: Língua Portuguesa – 10 Noções de Informática – 5 Legislação – 5 Conhecimentos Específicos – 20



A Prova Aberta, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para os cargos de Assistente Legislativo, Assistente de Comunicação, Advogado e Controlador, composta por 2 questões discursivas.

Segundo o edital, a prova aberta deve conter entre 10 e 15 linhas. A terceira etapa deste concurso consistirá em Prova de Títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos de Nível Superior.

Clique aqui para acessar o edital completo.