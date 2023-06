saiu edital para soldado; 2.700 vagas!

O concurso PM SP ( Polícia Militar de São Paulo) anuncia que saiu o edital com 2.700 vagas para soldado. Vale lembrar que a escolaridade máxima é de 30 anos.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 26/06 a 27/07/2023, através do portal da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 65.

Vagas concurso PM SP

Ao todo são 2.700 vagas que tem como requisito de escolaridade, nível médio. Sobre remuneração, os valores salariais são:

Padrão no valor de R$ 2.033,27

Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), previsto na Lei nº 10.291/68, no valor de R$ 2.033,27 ; e

; e Insalubridade, prevista na Lei Complementar nº 432/85, com alterações da Lei Complementar nº 1.179/12, no valor de R$ 785,67.

Requisitos concurso PM SP

Os requisitos são:

Ser brasileiro;

Ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1.55 cm, se mulher e 1.60 cm, se homem;

Nível médio de formação; e

Ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”

Como serão as provas?

A fase objetiva do concurso PM SP vai acontecer no dia 17 de setembro. As etapas do certame são:



Exames de Conhecimentos , divididos em: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;

, divididos em: Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório

Disciplinas concurso PM SP

Na etapa principal serão cobradas 60 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa e Interpretação de texto (20 questões);

Matemática (15 questões);

Conhecimentos Gerais (15 questões); História Geral História do Brasil Geografia Geral Geografia do Brasil Atualidades

Noções básicas de Informática (5 questões);

Noções de Administração Pública (5 questões) Constituição Federal Constituição do estado de São Paulo Lei de Acesso à Informação DECRETO nº 58.052/12.



Fase dissertativa do concurso PM SP

Sobre a fase dissertativa, o candidato será submetido a uma redação. Serão corrigidas as provas dos candidatos que obtiverem, no mínimo, 30 pontos na Objetiva, já considerada a pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.

Segundo o edital, a etapa será avaliada na escala de 0 a 40 pontos, sendo habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos, já considerada a pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.

TAF

No Teste de Aptidão Física serão realizados os seguintes exercícios:

Teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres;

Resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

Corrida de 50 (cinquenta) metros;

Corrida de 12 (doze) minutos.

Outros concursos PM

O concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas. Sabendo disso, muitos candidatos têm muitas dúvidas sobre o certame.

Pensando nisso, separamos as principais perguntas e respostas para esclarecer os seus questionamentos e te trazer mais segurança para participal do edital.

Qual o valor de inscrição do concurso PMERJ?

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de junho e 12 de julho, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100. Os candidatos poderão quitar até o dia 13 de julho.

Quem pode pedir gratuidade da taxa?

Alguns grupos poderão pedir isenção. Sendo eles:

membros de famílias de baixa renda;

inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); ou

candidatos que compuser mesa receptora de votos em seção eleitoral no Estado do Rio de Janeiro.

O período de isenção do concurso PMERJ já está aberto, podendo ser feito entre os dias 14 e 15 de junho, pelo portal da banca.

Preciso ter experiência para concorrer?

A resposta é não. Se o candidato tiver os requisitos necessários, pode concorrer sem impeditivos.

Quais serão as funções do cargo de soldado?

Segundo o edital, as funções são:

exercer suas atividades no âmbito da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio;

trabalhar tendo contato cotidiano com o público interno e público externo, em equipe, sob supervisão e em horários diversos;

além de atuar em condições de pressão, que demandem grande esforço físico, de risco à saúde e de vida.

Cloque aqui e confira o texto completo.