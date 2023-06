SAIU! Informações IMPORTANTES para quem usa Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho Digital é uma versão eletrônica da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Este é documento obrigatório para todos os trabalhadores brasileiros.

A versão digital foi criada pelo Governo Federal em 2017. Ademais, a Carteira de Trabalho Digital tem como objetivo facilitar o acesso às informações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores.

Como funciona a Carteira de Trabalho Digital?

A Carteira de Trabalho Digital é acessada por meio de um aplicativo disponível para download gratuito nas lojas virtuais dos sistemas operacionais Android e iOS. Para acessar a carteira, o trabalhador deve informar o número do seu CPF e criar uma senha de acesso.

Uma vez logado no aplicativo, o cidadão tem acesso a todas as informações contidas na sua carteira de trabalho física, como:

Dados pessoais;

Contratos de trabalho;

Salários;

Férias;

Entre outros.

Além disso, a carteira digital permite que o trabalhador faça solicitações de seguro-desemprego. Assim, pode acompanhar o andamento do processo diretamente pelo aplicativo.

Quais são as vantagens da Carteira de Trabalho Digital?

A principal vantagem da Carteira de Trabalho Digital é a facilidade de acesso às informações trabalhistas e previdenciárias do trabalhador. Com a carteira digital, o cidadão não precisa mais carregar o documento físico consigo, o que reduz o risco de perda ou roubo.

Além disso, a carteira digital permite que o trabalhador faça solicitações de seguro-desemprego e acompanhe o andamento do processo diretamente pelo aplicativo. Dessa forma, não precisa se deslocar até uma agência do Ministério do Trabalho.

Outra vantagem da carteira digital é a possibilidade de atualização automática dos dados trabalhistas. Quando um novo contrato de trabalho é registrado pelo empregador, as informações são automaticamente atualizadas na carteira digital do trabalhador.



Como adquirir a CTPS Digital?

A CTPS Digital é gratuita e está disponível para todos os trabalhadores brasileiros. Para adquirir a carteira digital, basta baixar o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” nas lojas virtuais dos sistemas operacionais Android e iOS.

Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador deve informar o número do seu CPF e criar uma senha de acesso, como citado anteriormente. Em seguida, o aplicativo buscará as informações trabalhistas e previdenciárias do trabalhador nos sistemas do Governo Federal e disponibilizá-las na carteira digital.

Principais informações sobre a CTPS Digital

Abaixo, estão algumas das principais informações sobre a versão digital:

A CTPS Digital foi criada em 29 de setembro de 2019, para substituir o documento físico;

Essa versão ultrapassa 1 bilhão de acessos em três anos;

A versão Digital está disponível no site gov.br ou em aplicativos móveis para Android e iOS;

A app permite aos trabalhadores acompanhar facilmente a sua vida laboral, tendo acesso aos dados pessoais e aos seus contratos de trabalho;

A digital tem prioridade sobre a versão física, que só é emitida excepcionalmente;

Para obter a CTPS Digital, você precisa ter um número de CPF e criar uma conta autenticada no site gov.br;

O app é leve e fácil de usar, e os desenvolvedores informam sobre as mudanças a cada nova versão. No entanto, alguns usuários relataram erros ao usar o aplicativo.

Como resolver possíveis erros no app da Carteira de Trabalho Digital?

Aqui estão algumas etapas gerais que podem ajudar a resolver problemas comuns com o aplicativo:

Certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo instalada em seu dispositivo;

Verifique sua conexão com a internet, pois o aplicativo requer uma conexão estável para funcionar corretamente;

Tente fechar o app e reabri-lo;

Limpe o cache e os dados do aplicativo;

Desinstale e reinstale o app.

Se o problema persistir, é recomendável entrar em contato com a equipe de suporte do aplicativo ou visitar o site oficial para obter assistência. Apesar dos erros relatados, o app geralmente é considerado leve e fácil de usar. Conquanto, os desenvolvedores fornecem informações sobre as mudanças a cada nova versão.