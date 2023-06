SAIU! INSS libera lista com MIL brasileiros aprovados para recebimento de salários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou oficialmente a lista com os nomes dos mil selecionados para atuar na autarquia neste ano de 2023. São as pessoas que passaram na prova do concurso público realizado ainda no ano passado, e que contou com mais de 1 milhão de inscritos.

A portaria com o chamamento foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (15). A lista completa com os nomes dos mil cidadãos aprovados e convocados para atuar no INSS foi divulgada no final da última semana.

Para conferir a relação completa basta clicar sobre este link. Note que os cidadãos que estão com o nome nesta lista precisam se apressar, pois há um prazo máximo para a divulgação de uma série de documentos.

A ideia é que os candidatos se apresentem em uma gerência mais próxima do INSS em até 30 dias. Segundo o INSS, o cidadão tem até o próximo dia 14 de julho para fazer esta apresentação. Neste sentido, é importante levar consigo uma série de documentos importantes.

A lista completa

Documentos que os convocados precisam apresentar:

Certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso;

Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição;

Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;

Documento de identidade ou equivalente;

Declaração de bens, na forma da Lei nº 8.429/1992;

CPF;

Documento de inscrição no PIS ou Pasep;

3 fotos 3×4, recentes;

Laudo da inspeção médica oficial elaborado pelo perito médico federal, que, após análise dos exames solicitados e do exame clínico, ateste aptidão física e mental para o exercício do cargo;

Fotocópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo;

Declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou sua negativa;

Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades enumeradas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei nº 8.112/1990;

Folha de antecedentes da Polícia Federal dos Estados ou do Distrito Federal, em que haja residido nos últimos cinco anos;

Folha de antecedentes da Polícia Estadual dos Estados ou do Distrito Federal, em que haja residido nos últimos cinco anos;

Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das Justiças Federal e Estadual dos Estados ou do Distrito Federal, em que haja residido nos últimos cinco anos.

Agora, você pode conferir a lista de exames que serão exigidos de cada um dos selecionados. O INSS já tinha deixado claro que exigiria estes procedimentos desde a publicação do edital.

Exames laboratoriais: grupo sanguíneo; fator RH; hemograma completo; glicemia (de jejum); sorologia para Chagas; VDRL; PSA total (para homens com idade acima de 40 anos); ALT; AST; Gama-GT; uréia; ácido úrico e creatinina. Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS);

grupo sanguíneo; fator RH; hemograma completo; glicemia (de jejum); sorologia para Chagas; VDRL; PSA total (para homens com idade acima de 40 anos); ALT; AST; Gama-GT; uréia; ácido úrico e creatinina. Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS); Raio X de Tórax: PA e perfil;

PA e perfil; Exames cardiológicos: eletrocardiograma com laudo (para candidatos com idade de até 39 anos); teste ergométrico em esteira com laudo (para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos);

eletrocardiograma com laudo (para candidatos com idade de até 39 anos); teste ergométrico em esteira com laudo (para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos); Avaliação psiquiátrica com laudo elaborado por médico psiquiatra;

Outros exames poderão ser solicitados na realização da perícia médica.

Fila do INSS



O INSS tem pressa na convocação destes novos nomes porque existe uma preocupação com o tamanho da chamada fila de espera. Trata-se da lista que reúne os nomes das pessoas que estão esperando por uma definição do Instituto para o recebimento de benefícios de caráter previdenciário, mas que até agora estão sem resposta.

De acordo com membros da autarquia, a dificuldade de atendimento deste público ocorre justamente por causa da falta de servidores para analisar os casos. A fila da perícia do INSS passa de 1 milhão. Número de brasileiros que aguardam análise cresceu 8,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.