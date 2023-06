saiu o edital com 54 vagas para Contador; inscreva-se!

O concurso SEAD SE (Secretaria de Estado da Administração de Sergipe) anuncia que o edital foi liberado. Ao todo são 54 vagas para contador.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 03 de julho a 03 de agosto, sendo necessário pagar uma taxa no valor de R$ 120,00.

Vagas concurso SEAD SE

São 54 vagas. Confira a distribuição das oportunidades:

Contador Vagas: 39 vagas – AC; 10 – PcD; 05 – Afro; 54 no total .



Inicialmente, o valor é de R$ 2.474,65, contudo, pode atingir R$ 4.899,66. Para se inscrever, os candidatos precisam seguir estes requisitos:

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no CRC.

Atribuições

Sobre as atribuições, o aprovado deverá exercer as seguintes funções:

Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza tributária;

Avaliação de fundos de comércio, goodwill e/ou conjunto de bens tangíveis ou intangíveis que possam compor o valor de quaisquer entidades;

Apuração do valor patrimonial de participações, cotas, ações ou assemelhados;

Reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades; entre outras.

Como serão as provas do concurso SEAD SE?

O certame vai contar com algumas fases, sendo elas:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha;

Prova de Discursiva;

Perícia Médica para Candidatos PcD;

Aferição Cota Racia; e

Prova de Títulos.

A fase objetiva vai ser realizada no dia 10 de setembro e vai contar com 69 questões nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Direito Administrativo;

Conhecimentos sobre Sergipe;

Conhecimentos Específicos

Fase discursiva

Segundo o edital, a Prova Discursiva valerá 20,0 pontos, sendo eliminados os candidatos aos quais for atribuída nota zero, de acordo com os critérios de avaliação.

Será considerado aprovado na Prova Discursiva o candidato que obtiver 60% ou mais do total de pontos atribuídos à prova.

Esta etapa será composta da elaboração de um parecer técnico contábil, sendo o tema baseado nos conteúdos específicos, que deverá ser redigida em, no mínimo, 30 e, no máximo, 40 linhas.

Por sua vez, a avaliação de títulos será de caráter classificatório e terá o total de 10 pontos. A pontuação varia a depender do documento apresentado pelo candidato.

Acesse o edital aqui.

SEAD SE

A Secretaria de Estado da Administração de Sergipe têm por objetivo promover ações de planejamento e gestão de políticas públicas, serviços de logística integrada e administração de pessoas, contribuindo para o alcance da missão estratégica do Governo.

Certame esperado para Sergipe

O concurso PM SE (Polícia Militar de Sergipe) pode ter edital liberado em breve. As informações são do comandante da Polícia Militar de Sergipe, Coronel Alexsandro Ribeiro.

De acordo com o Coronel, iniciaram os trâmites para realização de novo certame e liberação do edital o quanto antes, já que a seleção está prevista no Plano Plurianual 2020-2023.

Sobre as informações: “Nos próximos meses, nós, talvez, iremos anunciar um novo quantitativo e novos concursos para adquirir policiais militares e se somar ao nosso efetivo.”

Vagas concurso PM SE

Ainda não foram informados quantitativos de vagas. Porém, mediante a decisão estabelecida pelo Coronel é importante identificar os requisitos e atribuições de cada cargo:

Soldado

Desempenhar atividade ostensiva policial militar nas diversas tarefas atribuídas à Polícia Militar, visando à preservação da ordem pública;

Promover a segurança pública, através de atividades preventivas e repressivas nos diversos tipos de policiamento (geral, trânsito urbano e rodoviário, meio ambiente, guardas e outros);

Realizar policiamento ostensivo fardado, reservado e velado;

Executar atividades operacionais diversas;

Atender e solucionar ocorrências policiais de modo a manter ou restabelecer a ordem pública;

Redigir boletins de ocorrência, relatórios e outros documentos administrativos;

Estabelecer contatos com a comunidade, envolvendo-a na promoção da segurança pública;

Preservar e manter os materiais e instalações das Unidades Militares;

Estar em condições de conduzir e operar viaturas policiais, mantendo sempre a CNH dentro das

exigências legais (validade).

Oficial

Realizar serviços de limpeza e manutenção de dependências viaturas, materiais e equipamentos;

Executar outros serviços previstos em leis, regulamentos e normas;

Trabalhar tendo contato cotidiano com o público, de forma individual ou em equipe, sob supervisão, em ambiente de trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, a pé, montado ou em veículos, em horários diversos (diurno/noturno ou em rodízio de turnos);

Atuar em condições de pressão e de risco de contágio de moléstias e de morte em sua rotina de trabalho.

Requisitos

Certificado de conclusão do Ensino Médio (antigo segundo grau ou equivalente), devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida, e CNH para condução de veículos automotores, no mínimo na categoria B, ou provisória para esta categoria, que deverá ser apresentada, obrigatoriamente, no ato da pré-matrícula do Curso de Formação;

Ter altura mínima descalço de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), quando do sexo masculino, e de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), quando do sexo feminino;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, e máxima de 35 (trinta e cinco) anos, na data de inscrição no concurso.

Quando aconteceu o último concurso PM SE?

O último edital foi liberado em 2018 e teve a IBFC como banca organizadora. Vale lembrar que teve oferta de 300 vagas para os cargos de soldado da PM.

É importante destacar que o cargo de Soldado contou com salário inicial de R$ 3.370,00 após formação.