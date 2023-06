Salário de Udonis Haslem revelado: Quanto ganha o reserva do Heat?

Udonis Haslem tomou a palavra no Jogo 3 da Finais da NBA de 2023 e fez história no processo, tornando-se o jogador mais velho a jogar uma Finais jogo na história da liga.

Haslem minutos virou novidade nas últimas temporadas, com muitos torcedores se perguntando como o veterano pivô continua marcando NBA contratos apesar de não jogar muito. Mas calor de Miami treinadores e jogadores elogiam o jogador de 42 anos sempre que possível, mostrando que o astuto veterano fará falta quando se aposentar.

Haslem: Uma média de $ 2 milhões por início!

Haslem passou toda a sua carreira de 20 anos com Miami e jogou em todos os três times vencedores do campeonato (2006, 2012 e 2013). Uma maneira de continuar demonstrando valor para a franquia é aceitando reduções salariais e uma função de reserva, tornando-se efetivamente um assistente não oficial do treinador principal. Erik Spoelstra no processo.

Mesmo com seus cortes salariais voluntários – Haslem faturou US$ 7,1 milhões durante a temporada 2009/10 – o ex-jogador Flórida Gator ainda é bem compensado mesmo em ação limitada.

Haslem começou apenas três jogos da temporada regular desde o início da temporada 2015/16. Ele apareceu em sete jogos da temporada regular este ano, com média de 3,9 pontos em pouco mais de 10 minutos por jogo.

Strus: Temporada foi “dedicada a Udonis”

Antes do jogo 5 na noite de segunda-feira, Aquecer guarda Max Strusdisse à mídia que Haslem continua a significar tudo para o Miami franquia apesar de seu tempo de jogo limitado.

“Esta temporada inteira foi dedicada ao UD – para chegar aqui, para as finais e tentar ganhar um campeonato para ele”, disse Strus. “Está sempre em nossas mentes.”

Realmente parece que os treinadores e jogadores do Heat sentirão falta de Haslem quando ele finalmente se afastar do NBA este Verão.