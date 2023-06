Salários do PFL 4: Bubba Jenkins e Movlid Khaybulaev lideram todos os lutadores com pagamentos de seis dígitos

Bubba Jenkins e Movlid Khaybulaev obtiveram grandes vitórias para avançar para os playoffs do PFL de 2023 e também lideraram o caminho para os salários do cartão PFL 4 realizado em Atlanta.

Na segunda-feira, a Comissão Atlética e de Entretenimento da Geórgia divulgou os salários do card em um e-mail ao MMA Fighting após o card ter ocorrido na última quinta-feira, 8 de junho.

No topo do card, Jenkins e Khaybulaev levaram para casa bolsas de $ 100.000 depois de ganhar $ 50.000 em dinheiro de show junto com outros $ 50.000 ganhos como bônus de vitória. Jenkins despachou Sung Bin Jo por finalização com um mata-leão no primeiro round para garantir sua passagem para os playoffs do PFL, enquanto Khaybulaev finalizou Tyler Diamond no segundo round enquanto ele busca se tornar bicampeão do PFL depois de reivindicar a coroa dos penas em 2021.

Na derrota, o campeão peso-pena do PFL de 2022, Brendan Loughnane, levou para casa $ 50.000 depois de cair para Jesus Pinedo em uma reviravolta chocante. Loughnane ganhou o grande prêmio de $ 1 milhão em 2022, mas agora sua temporada de 2023 acabou depois que ele sofreu uma derrota por nocaute no primeiro round que o eliminou dos playoffs.

Enquanto isso, Marlon Moraes também levou para casa $ 50.000 naquela que será a última luta de sua carreira após anunciar sua aposentadoria do MMA após uma derrota para Gabriel Braga.

Confira abaixo os salários completos do PFL 4:

Jesus Pinedo: $ 30.000 – $ 15.000 para mostrar, $ 15.000 para vencer

Brendan Loughnane: $ 50.000

Movlid Khaybulaev: $ 100.000 – $ 50.000 para mostrar, $ 50.000 para vencer

Diamante Tyler: $ 15.000

Marthin Hamlet: $ 56.000 – $ 28.000 para mostrar, $ 28.000 para vencer

Sam Kei: $ 10.000

Bubba Jenkins: $ 100.000 – $ 50.000 para mostrar, $ 50.000 para vencer

Sung Bin Jo: $ 13.000

Josh Silveira: $ 62.000 – $ 31.000 para mostrar, $ 31.000 para vencer

Delan Monte: $ 13.000

Gabriel Braga: $ 22.000 – $ 11.000 para mostrar, $ 11.000 para vencer

Marlon Moraes: $ 50.000

Ty Flores: $ 30.000 – $ 15.000 para mostrar, $ 15.000 para vencer

Dan Spohn: $ 20.000

Chris Wade: $ 76.000 – $ 38.000 para mostrar, $ 38.000 para vencer

Ryoji Kudo: $ 16.000

Impa Kasanganay: $ 16.000 – $ 8.000 para mostrar, $ 8.000 para vencer

Tim Caron: $ 10.000

Andrew Sanchez: $ 36.000 – $ 18.000 para mostrar, $ 18.000 para vencer

Taylor Johnson: US$ 10.000

Abigail Montes: $ 26.000 – $ 13.000 para mostrar, $ 13.000 para vencer

Brandy Hester: US$ 3.000

Alexei Pergande: $ 12.000 – $ 6.000 para mostrar, $ 6.000 para vencer

Akeem Bashir: US$ 3.000